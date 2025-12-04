04 dic. 2025

Fin del amor deportivo: Ivanovic le pide el divorcio a Schweinsteiger

El mundo del deporte se conmociona ante la noticia de que la ex número uno del tenis mundial, Ana Ivanovic, ha presentado una solicitud de divorcio de su esposo, la leyenda del fútbol alemán Bastian Schweinsteiger, poniendo fin a casi nueve años de matrimonio.

Diciembre 04, 2025 07:01 p. m. • 
Por Redacción D10
caef9dc2571f27a2b112fd3a6fd278e45b114fef.jpg

El ex jugador alemán y la ex tenista serbia se separarán luego de nueve años.

Según informes de medios alemanes, Ivanovic, de 37 años, formalizó la demanda de divorcio ante el Tribunal Municipal de Múnich en el mes de noviembre. La pareja, considerada una de las “parejas de poder” más icónicas del deporte, se casó en una suntuosa ceremonia en Venecia en 2016, después de comenzar su relación en 2014.

Los rumores sobre una crisis en la relación comenzaron a circular a principios de 2025. Aunque inicialmente la pareja se mantuvo en silencio, su separación fue confirmada por representantes de Ivanovic en julio de 2025, citando “diferencias irreconciliables” como el motivo de la ruptura.

Sin embargo, las especulaciones sobre la causa de la separación se han intensificado, especialmente después de que varios medios alemanes vincularan a Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en 2014, con una mujer búlgara desde el verano de 2024, en medio de rumores de infidelidad. Recientemente, el exjugador del Bayern de Múnich y Manchester United fue fotografiado supuestamente con su nueva pareja en una playa en España.

La pareja, que tiene tres hijos en común (nacidos en 2018, 2019 y 2023), ya estaba viviendo separada desde hace un tiempo.

Bastian Schweinsteiger Tenis Fútbol
Redacción D10
