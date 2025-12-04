Fin del amor deportivo: Ivanovic le pide el divorcio a Schweinsteiger

Según informes de medios alemanes, Ivanovic, de 37 años, formalizó la demanda de divorcio ante el Tribunal Municipal de Múnich en el mes de noviembre. La pareja, considerada una de las “parejas de poder” más icónicas del deporte, se casó en una suntuosa ceremonia en Venecia en 2016, después de comenzar su relación en 2014.

Los rumores sobre una crisis en la relación comenzaron a circular a principios de 2025. Aunque inicialmente la pareja se mantuvo en silencio, su separación fue confirmada por representantes de Ivanovic en julio de 2025, citando “diferencias irreconciliables” como el motivo de la ruptura.

Sin embargo, las especulaciones sobre la causa de la separación se han intensificado, especialmente después de que varios medios alemanes vincularan a Schweinsteiger, campeón del mundo con Alemania en 2014, con una mujer búlgara desde el verano de 2024, en medio de rumores de infidelidad. Recientemente, el exjugador del Bayern de Múnich y Manchester United fue fotografiado supuestamente con su nueva pareja en una playa en España.

La pareja, que tiene tres hijos en común (nacidos en 2018, 2019 y 2023), ya estaba viviendo separada desde hace un tiempo.