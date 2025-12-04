04 dic. 2025
Otros Deportes

Más preseas paraguayas en los Juegos Bolivarianos 2025

La representación de Paraguay continúa teniendo una alta producción en materia de conquistas, en el marco de los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú 2025.

Diciembre 04, 2025 06:41 p. m. • 
Por Redacción D10
minerva montiel.jpg

Minerva Montiel logra la medalla de plata en boxeo.

Foto: Gentileza

El remo sigue brillando con impecable presencia al sumar más presencias en el podio, con las obtenciones de las preseas de Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez en la modalidad deLW4 (oro).

Sumaron Javier Insfrán, Nicolás Villalba, Alejandra Alonso,Agustina López en el Mix4x (oro) y Gabriel Yser, Matías Ramírez, Gonzalo Ruiz Díaz y Lucas Monges en LM2x (plata).

En boxeo, Minerva Montiel alcanzó la medalla de plata, en la categoría (-57kg).

Paraguay en el torneo ya suma un total de 27 medallas de los cuales 6 son de oro, 10 de plata y 10 de bronce, apuntando a más de cara a la recta final del certamen.

Juegos Bolivarianos Otros Deportes Paraguay
Redacción D10
