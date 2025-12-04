Más preseas paraguayas en los Juegos Bolivarianos 2025

El remo sigue brillando con impecable presencia al sumar más presencias en el podio, con las obtenciones de las preseas de Adriana Sanabria, Rocío Bordón, Clara Correa y Melissa Rodríguez en la modalidad deLW4 (oro).

Sumaron Javier Insfrán, Nicolás Villalba, Alejandra Alonso,Agustina López en el Mix4x (oro) y Gabriel Yser, Matías Ramírez, Gonzalo Ruiz Díaz y Lucas Monges en LM2x (plata).

En boxeo, Minerva Montiel alcanzó la medalla de plata, en la categoría (-57kg).

Paraguay en el torneo ya suma un total de 27 medallas de los cuales 6 son de oro, 10 de plata y 10 de bronce, apuntando a más de cara a la recta final del certamen.