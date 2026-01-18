Cerro Porteño iguala sin goles ante San Lorenzo

Cerro Porteño y San Lorenzo de Almagro animaron un amistoso intenso en Uruguay por la Serie Río de la Plata que tuvo situaciones pero que no pudieron ser capitalizadas con un empate sin goles.

La tempranera expulsión de Matías Pérez en Cerro Porteño y Alexis Cuello en San Lorenzo condicionaron el partido limitando a ambos conjuntos en su rendimiento. Sin embargo, se vivieron algunas emociones donde se lucieron los porteros Alexis Martín Arias en Cerro y el paraguayo Orlando Gill en San Lorenzo.

Difícil hacer un análisis tras las expulsión tempranera de Matías Pérez que volvió a pecar de su fuerte temperamento. Cerro Porteño se despide de los amistosos con un empate ante San Lorenzo. Anteriormente perdió 4-0 con Huracán.