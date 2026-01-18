Cerro Porteño trabaja con las formativas

El club Cerro Porteño inició los trabajos en las categorías formativas de cara a la temporada 2026 que se pone en marcha con el torneo que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los ex futbolistas azulgranas Marcos Cáceres y Jorge Núñez se acoplaron al plantel de entrenadores en categorías menores y todos los técnicos designados tienen pasado como jugador del Club y en algunos casos desde las mismas formativas.

La nómina de entrenadores es la siguiente: en la Sub 19: Nelson Cabrera, Sub 17: Jorge Núñez, Sub 16: Héctor Blanco, Sub 15: Juan Ángel Paredes, Sub 14: Marcos Cáceres y Sub 13: Javier Villarreal.

El equipo completo trabaja en el Parque Azulgrana bajo la supervisión de Juan Cruz Anselmi, coordinador general de las categorías formativas. Cerro Porteño en los últimos tres años fue el campeón de la temporada en formativas, competencia que premia al que más puntos sumo en el año en todas las categorías.