22 feb. 2026
Fútbol Internacional

Troilo tumba al Milan

Con un gol de cabeza en los minutos finales, el argentino Mariano Troilo apartó definitivamente de la pelea por el ‘Scudetto’ al Milan y colocó al Parma en una posición privilegiada de la tabla, en zona media y con un colchón de once puntos para con el descenso.

Febrero 22, 2026 04:35 p. m. • 
Por Redacción D10
HByNniwXsAA2RPI.jpeg

El Parma dio la nota en la Serie A.

Foto: @1913parmacalcio

Troilo, criado en Belgrano, en su primera temporada en Europa, resquebrajó a un Milan que llegó algo herido tras el empate ante el Como 1907. Es segundo el combinado ‘rossonero’, pero ya a 10 puntos del liderato, con el Inter como claro candidato a levantar el título. Lo único positivo para el Milan, la derrota del Nápoles que mantiene su segunda plaza al menos una jornada más.

Acabó el combinado que entrena el español Carlos Cuesta, el más joven de toda la Serie A con 30 años, con la impresionante racha de 24 jornadas sin perder del Milan de Massimiliano Allegri, en la grada viendo el duelo al haber sido expulsado en la última jornada, tras una trifulca con Cesc Fàbregas después de que el técnico español agarrara de la camiseta a un jugador milanista durante el partido, con el balón en juego.

Lo hizo no sin una nueva polémica arbitral, en un clima tenso en Italia con el colectivo arbitral más entredicho que nunca en los últimos años. Porque el gol del central argentino fue en un primer momento anulado por una falta en el salto sobre Bartesaghi que, en realidad, nunca existió. El VAR clarificó lo sucedido y permitió al Parma celebrar una victoria clave que certifica casi oficialmente su permanencia.

Poco ofreció el Milan para optar por la victoria. Un palo de Leao fue la más clara de los ‘rossoneri’, afectados en el inicio por la escalofriante baja de Loftus-Cheek, portado en camilla y con collarín directamente al hospital por un cabezazo con Corvi, meta del Parma, en un balón aéreo. El futbolista inglés no perdió el conocimiento en ningún momento, pero el fuerte impacto en la mandíbula requirió de exámenes más profundos.

No apareció esta vez la salvación de Modric, como hace dos jornadas ante el Pisa. Tampoco los centros a Fullkrug sirvieron para rascar el empate. El Parma resistió con entereza en un mítico estadio como San Siro para llevarse tres puntos clave. Y, de paso, para dejarle en bandeja el ‘Scudetto’ al Inter.

-- Ficha técnica:

. 0 - Milan: Maignan; Tomori (Athekame, m.85), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (Jashari, m.11)(Nkunku, m.85), Modric, Rabiot, Estupiñán (Pavlovic, m.65); Pulisic (Fullkrug, m.65) y Leao.

. 1 - Parma: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (Nicolussi Caviglia, m.60), Keita, Ordóñez (Sorensen, m.60), Valeri; Strefezza (Ondrejka, m.763); Pellegrino (Estévez, m.93).

Goles: 0-1, m.85: Troilo.

Árbitro: M. Piccinini. Mostró tarjeta amarilla a Saelemakers (m.32), Leao (m.52) por parte del Milan; y a Troilo (m.48) por parte del Parma.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán.

Parma Milan Serie A
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sevilla
Fútbol Internacional
Djené y Januzaj resucitan al Sevilla
La expulsión de Djené Dakonam al filo de la media hora y la entrada de Adnan Januzaj en la segunda parte, marcaron la victoria del Sevilla sobre el Getafe (0-1), que con un tanto de Djibril Sow resucitó, tras tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, y tomó distancia respecto al descenso.
Febrero 22, 2026 12:20 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Fútbol Internacional
Golazo de Gabriel Ávalos para Independiente
VIDEO. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos marcó un verdadero golazo frente a Independiente Rivadavia.
Febrero 21, 2026 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
HBswwoYWoAAvrFU.jpeg
Fútbol Internacional
Así fue el primer día de Bareiro en Boca
VIDEO. Adam Bareiro ya tuvo su primer día de entrenamiento en Boca Juniors.
Febrero 21, 2026 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
HBtJHPLW4AArtLp.jpeg
Fútbol Internacional
Osasuna tumba al Real Madrid en el minuto 90
El Osasuna venció, más de quince años después, al Real Madrid (2-1) con un gol en el minuto 90 de Raúl García de Haro en un gran partido de los de Alessio Lisci, que se adelantaron por mediación de Budimir antes de que el brasileño Vinicius lograra el empate en el 73.
Febrero 21, 2026 05:19 p. m.
 · 
Redacción D10
HBsTprDbgAE7ty3.jpeg
Fútbol Internacional
El Burnley sorprende al Chelsea
Partido gris del Chelsea y merecido empate del Burnley, que, pese a estar casi noventa minutos por detrás en el marcador, logró el tanto de la igualada en un córner en el descuento y silenció a un Stamford Bridge que pone en peligro los puestos de Liga de Campeones.
Febrero 21, 2026 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.png
Fútbol Internacional
El Inter sobrevive a base de balón parado
El Inter de Milán sacó este domingo una victoria valiosísima ante el Lecce (0-2) que acerca aún más el ‘Scudetto’, tras un partido cerrado en el que tuvo que acudir al balón parado para, en siete minutos, entre el 75 y el 82, resolver la complicada visita al sur de Italia.
Febrero 21, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más