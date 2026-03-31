El Santo se juega por cortar la mala racha

El Rayadito llega con un mal momento, sin victorias en 13 fechas disputadas en el torneo. Mientras Ameliano va en ascenso con 5 triunfos en la temporada.

Si tomamos como referencia la anterior fecha de la competencia podemos decir que el Santo, el dueño de casa, cayó por 2-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Por su parte, la V Azulada le ganó por 2-0 a Libertad, este fue su segundo triunfo al hilo después de superar seis juegos sin conocer de victorias.

En cuanto al último duelo entre Sanlo y Ameliano, se disputó el 31 de enero (fecha 3), donde la “V” ganó 1-0.