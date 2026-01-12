12 ene. 2026
El París FC elimina al PSG de la Copa de Francia

El equipo de Luis Enrique fue eliminado en la fase de dieciseisavos de final.

Enero 12, 2026 08:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Un gol de Nanitamo Ikoné en el minuto 74 sirvió este lunes al París FC para eliminar de la Copa de Francia, en la fase de dieciseisavos de final, al París Saint-Germain, que se quedó sin opciones de lograr su tercer título consecutivo.

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París FC serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.

A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.

El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87. EFE

Redacción D10
Barcelona vence al Real Madrid y conquista la Supercopa de España
Con una gran exhibición de Raphinha, el Barcelona venció al Real Madrid por 3-2 y conquistó la Supercopa de España que se jugó en Yeda (Arabia Saudita).
Enero 11, 2026 06:21 p. m.
El Bayern despedaza al Wolfsburgo con gol y asistencias de Luis Díaz
El Bayern propinó este domingo una goleada de escándalo por 8-1 al Wolfsburgo con una gran actuación del colombiano Luis Diaz, autor de un gol y dos asistencias.
Enero 11, 2026 05:02 p. m.
 · 
Redacción D10
El casi golazo de Manuel Capasso en su debut en Atlas
VIDEO. El ex defensor de Olimpia Manuel Capasso fue protagonista de una jugada increíble en el futbol mexicano.
Enero 11, 2026 04:33 p. m.
El Brighton de Diego Gómez manda al United a la lona
El Brighton del paraguayo Diego Gómez eliminó este domingo al Manchester United tras imponerse 2-1 en la FA Cup.
Enero 11, 2026 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Martinelli se reivindica en la FA Cup
Ha sido una semana difícil para Gabriel Martinelli, después de que fuera duramente criticado entre semana al empujar a Conor Bradley fuera del campo, después de que el norirlandés se lesionara de gravedad la rodilla. El brasileño, que pidió disculpas después del partido a Bradley, se olvidó del incidente este sábado ayudando al Arsenal a remontar al Portsmouth con un ‘hat trick’ (1-4) y clasificarse a la cuarta ronda de la FA Cup.
Enero 11, 2026 01:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona vs. Real Madrid: Un clásico por el título entre el dominio y la incertidumbre
El clásico de España también es un clásico en Arabia Saudí. Cuarta final de Supercopa seguida entre Barcelona y Real Madrid este domingo, en Yeda. Frente a frente, el dominio del conjunto azulgrana contra las incertidumbres de los madridistas. Con Lamine Yamal recuperado y Kylian Mbappé apurando sus opciones.
Enero 11, 2026 09:27 a. m.
 · 
Redacción D10
