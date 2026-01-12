Teodoro Arce se va a Rusia

El ofensivo Teodoro Arce, finalmente, se marcha a Europa. El Rodina Moskva de Rusia, un equipo que compite en la Segunda División rusa y que estuvo buscando activamente talento en Sudamérica, es el nuevo equipo del jugador paraguayo de 25 años.

Tras quedar libre de General Caballero de Juan León Mallorquín (donde fue la gran figura y el “jugador de la fecha” en varias ocasiones del Clausura 2025), Arce viaja el próximo miércoles para firmar un contrato que, según trascendió, sería por 3 temporadas.

Es un movimiento importante para el jugador paraguayo, quien después de pasar por Olimpia y General Caballero, tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.