12 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Teodoro Arce se va a Rusia

El paraguayo Teodoro Arce es nuevo jugador de Rodina Moskva, de la Segunda División de Rusia.

Enero 12, 2026 05:23 p. m. • 
Por Redacción D10
tteo.jpg

Teodoro Arce, de gran 2025 con General Caballero de JLM.

Foto: Archivo.

El ofensivo Teodoro Arce, finalmente, se marcha a Europa. El Rodina Moskva de Rusia, un equipo que compite en la Segunda División rusa y que estuvo buscando activamente talento en Sudamérica, es el nuevo equipo del jugador paraguayo de 25 años.

Tras quedar libre de General Caballero de Juan León Mallorquín (donde fue la gran figura y el “jugador de la fecha” en varias ocasiones del Clausura 2025), Arce viaja el próximo miércoles para firmar un contrato que, según trascendió, sería por 3 temporadas.

Es un movimiento importante para el jugador paraguayo, quien después de pasar por Olimpia y General Caballero, tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo.

Teodoro Arce Rusia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexis Cantero
Paraguayos en el Exterior
Alexis Cantero, presentado en el FC Orenburg
El paraguayo Alexis Cantero fue presentado este domingo como nuevo jugador del FC Orenburg, de la Primera División del fútbol ruso.
Enero 11, 2026 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
eeenciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Doblete de Julio Enciso en la goleada del Estrasburgo
VIDEO. El delantero paraguayo Julio Enciso marcó dos tantos en la goleada del Racing de Estrasburgo por 6-0 por la Copa de Francia.
Enero 10, 2026 05:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
El primer gol de Julio Enciso en el año
El paraguayo Julio Enciso convirtió el segundo gol del Racing de Estrasburgo que está venciendo parcialmente Avranches por la Copa de Francia. Es el primero del año para el albirrojo.
Enero 10, 2026 02:43 p. m.
20260109_082333.jpg
Paraguayos en el Exterior
Robert Morales es presentado en Pumas
El delantero paraguayo Robert Morales fue presentado oficialmente en Pumas como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Enero 09, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
ángel romero gol.jpg
Paraguayos en el Exterior
Ángel Romero y Corinthians: Entre los récords y la idolatría
El delantero paraguayo Ángel Romero brindó una entrevista exclusiva al principal medio partidario del Corinthians, donde repasó sus números y su identificación con la camiseta del Timâo.
Enero 08, 2026 04:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Galeano-com-a-camisa-do-Mirassol-🤩📷JP-Pinheiro-Agencia-MirassolTudoRealizado-UmDiaFoiSonhad-e1767898006609.jpg
Paraguayos en el Exterior
Antonio Galeano ya se viste de Mirassol
El delantero paraguayo Antonio Galeano fue presentado en el Mirassol de San Pablo.
Enero 08, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más