El rugido ya se siente en tierra roja

Cada vez falta menos para el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), un evento que quedará marcado en la historia del país.

La etapa, programada entre el 28 y 31 de agosto, pasará por 12 localidades del Departamento de Itapúa y alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 serán de pruebas especiales.

Son en total 48 las tripulaciones anotadas, de las cuales más de 20 son paraguayas. La mayoría de los pilotos ya arrancaron con los test de velocidad.

La largada simbólica, prevista para este jueves 28 a las 17:00, marcará el primer rugido del rally, donde los fanáticos podrán vivir de cerca el paso de los mejores pilotos y equipos del planeta. Cada máquina de competición cruzará la rampa ceremonial en un marco cargado de adrenalina, acompañado de luces, fuegos artificiales y la ovación del público. Un espectáculo que quedará grabado en la memoria de Encarnación y de todo el país.

IMPACTO ECONÓMICO. El viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, anunció que este Mundial de Rally atraerá a más de 250.000 visitantes y generará un impacto económico superior a los USD 50 millones, beneficiando no solo a la región sur, sino a todo el país. El evento marca un antes y un después para el turismo y la economía paraguaya.

Más allá de lo económico, el WRC también será una plataforma para mostrar los atractivos turísticos de Itapúa.

CIFRA. 48 son las tripulaciones que participarán del Rally del Paraguay 2025 del 28 al 31 de agosto en Itapúa.