26 ago. 2025
Rally del Paraguay

El rugido ya se siente en tierra roja

Faltan horas para el mayor evento del deporte motor en la historia del país: El WRC Rally del Paraguay 2025.

Agosto 26, 2025 07:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Pruebas. Las máquinas ya aceleran a la espera de la competencia oficial.

Cada vez falta menos para el WRC ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), un evento que quedará marcado en la historia del país.

La etapa, programada entre el 28 y 31 de agosto, pasará por 12 localidades del Departamento de Itapúa y alcanzará un total de 951,59 kilómetros, de los cuales 334,52 serán de pruebas especiales.

Son en total 48 las tripulaciones anotadas, de las cuales más de 20 son paraguayas. La mayoría de los pilotos ya arrancaron con los test de velocidad.

La largada simbólica, prevista para este jueves 28 a las 17:00, marcará el primer rugido del rally, donde los fanáticos podrán vivir de cerca el paso de los mejores pilotos y equipos del planeta. Cada máquina de competición cruzará la rampa ceremonial en un marco cargado de adrenalina, acompañado de luces, fuegos artificiales y la ovación del público. Un espectáculo que quedará grabado en la memoria de Encarnación y de todo el país.

IMPACTO ECONÓMICO. El viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluff, anunció que este Mundial de Rally atraerá a más de 250.000 visitantes y generará un impacto económico superior a los USD 50 millones, beneficiando no solo a la región sur, sino a todo el país. El evento marca un antes y un después para el turismo y la economía paraguaya.

Más allá de lo económico, el WRC también será una plataforma para mostrar los atractivos turísticos de Itapúa.

CIFRA. 48 son las tripulaciones que participarán del Rally del Paraguay 2025 del 28 al 31 de agosto en Itapúa.

Redacción D10
Más contenido de esta sección
GzMQaewWsAAbcsc.jpg
Rally del Paraguay
Las estrellas mundiales que correrán en el Rally del Paraguay
Del 28 al 31 de agosto se desarrollará el esperado Rally del Paraguay 2025 con presencia de grandes figuras de talla mundial en el automovilismo.
Agosto 25, 2025 11:57 a. m.
 · 
Redacción D10
rally correida_62676297.jpg
Rally del Paraguay
“El Rally tendrá un impacto brutal para el Paraguay”
El español Luis Moya, considerado como uno de los más laureados de la historia del Campeonato Mundial de Rally, aseguró en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) que el evento que se realizará en el Departamento de Itapúa del 28 a al 31 de agosto “tendrá un impacto brutal”.
Agosto 25, 2025 07:12 a. m.
 · 
Redacción D10
rally paraguay 2025_62659183.jpg
Rally del Paraguay
Encarnación palpita con fuerza inicio del Rally
Encarnación se despidió de los II Juegos Panamericanos Junior, tras ser una de las subsedes del evento multideportivo que terminó ayer en la capital paraguaya con gran éxito, y empezó a palpitar con gran fuerza el comienzo del otro acontecimiento histórico: el automovilismo.
Agosto 24, 2025 11:16 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-14 at 10.03.57.jpeg
Rally del Paraguay
Hohenau: De vertedero a escenario mundial del Rally del Paraguay
Lo que alguna vez fue un vertedero hoy se erige como uno de los puntos más esperados del WRC Rally del Paraguay 2025.
Agosto 14, 2025 06:25 p. m.
WhatsApp Image 2025-07-29 at 15.05.23.jpeg
Rally del Paraguay
Rally del Paraguay: “El país está a la altura”, destaca la Cámara de Comercio de Encarnación
Encarnación se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de Rally, que llega por primera vez a Itapúa y Paraguay.
Julio 30, 2025 09:43 p. m.
WhatsApp Image 2025-06-23 at 11.25.01.jpeg
Rally del Paraguay
Todos los tramos del Rally del Paraguay son de libre acceso
El Rally del Paraguay de la WRC 2025 se prepara para hacer historia del 28 al 31 de agosto, y lo mejor es que todos los tramos serán de libre acceso para el público. Así lo confirmó Ricardo Deggeller, Director General Adjunto del evento.
Junio 23, 2025 03:53 p. m.