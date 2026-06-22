22 jun. 2026
Copa del Mundo

Lionel Messi se convierte en máximo goleador de los mundiales

Con su tanto frente a Austria, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales. El argentino superó los 16 goles de Miroslav Klose.

Junio 22, 2026 02:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi

Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol.

Foto: AFP

A los 38’ del choque frente a Austria, Lionel Messi pasó a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales. El argentino anotó este lunes el primer tanto de la Albiceleste, que significó el 17° gol de su carrera en la gran cita a nivel de selecciones.

Antes del Mundial, el récord pertenecía al alemán Miroslav Klose que festejó 16 tantos en cuatro ediciones de este certamen. Este es la sexta Copa del Mundo disputada por el genio argentino que también ostenta ese registro, junto con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Previo al Mundial 2026, Lionel Messi estaba a tres goles del techo impuesto por Miroslav Klose, pero ya en su primer juego convirtió un triplete, contra Argelia. El récord pudo haberse implantado ya a los 9’ del choque de este lunes, ante Austria, pero el penal del zurdo no encontró la portería.

Lionel Messi Argentina Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
Copa del Mundo
Messi es atracción en la ronda 2
Quiere más. El astro argentino buscará seguir ampliando su leyenda en la Copa del Mundo.
Junio 22, 2026 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
T�rkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Guerreros de alma
Con garra. Paraguay dio cátedra de resistencia en Santa Clara, donde plantó un muro infranqueable. Cubas y Gómez valoraron el sacrificio del equipo, que jugó con 10 hombres todo el complemento.
Junio 22, 2026 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026
Copa del Mundo
Payne asiste, pero no puede evitar la remontada de Egipto
El jugador de Olimpia, Tim Payne, metió un precioso córner al área para el primero de su equipo. Sin embargo, los egipcios lograron revertir la historia e imponerse por 3-1.
Junio 22, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
16.00 Belgica - Iran.png
Copa del Mundo
Paso a paso: Bélgica vs. Irán
La selección de Irán afronta este domingo el que a priori se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo G.
Junio 21, 2026 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
España vs Arabia Saudí
Copa del Mundo
España golea a Arabia Saudí en su segunda presentación
Tras el tropiezo del debut, cuatro cambios en el once, España goleó (4-0) a Arabia Saudí, logró la reivindicación y mira los dieciseisavos de final con un horizonte despejado.
Junio 21, 2026 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Brazil v Haiti
Copa del Mundo
Brasil se desquita con Haití
Brasil goleó este viernes por 3-0 a Haití -primera selección eliminada de la Copa del Mundo- con doblete de Matheus Cunha y mucho protagonismo de Vinícius Júnior, autor del tercero de una Canarinha que recupera sensaciones tras su decepcionante debut frente a Marruecos.
Junio 19, 2026 11:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más