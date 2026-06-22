Lionel Messi se convierte en máximo goleador de los mundiales

A los 38’ del choque frente a Austria, Lionel Messi pasó a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales. El argentino anotó este lunes el primer tanto de la Albiceleste, que significó el 17° gol de su carrera en la gran cita a nivel de selecciones.

Antes del Mundial, el récord pertenecía al alemán Miroslav Klose que festejó 16 tantos en cuatro ediciones de este certamen. Este es la sexta Copa del Mundo disputada por el genio argentino que también ostenta ese registro, junto con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

Previo al Mundial 2026, Lionel Messi estaba a tres goles del techo impuesto por Miroslav Klose, pero ya en su primer juego convirtió un triplete, contra Argelia. El récord pudo haberse implantado ya a los 9’ del choque de este lunes, ante Austria, pero el penal del zurdo no encontró la portería.