“El Rally tendrá un impacto brutal para el Paraguay”

“Los paraguayos dicen que son muy entusiastas, habrá mucha gente en los tramos y es importante que se ubiquen bien, va a ser de un impacto brutal para el Paraguay”, manifestó al respecto.

El corredor, que compitió casi toda su carrera con Carlos Sainz, con el que obtuvo dos títulos en 1990 y 1992, resaltó que nuestro país estará en el centro del mundo. “Solo entre pilotos y copilotos inscriptos hay 21 nacionalidades diferentes, por lo que tanto va ser transmitido a muchos países del mundo. Es un evento muy importante para el país”, agregó.

SEGURIDAD. Moya se mostró sorprendido por la cobertura que está recibiendo este evento. “Lo que me he dado cuenta de que todas las todas las cadenas nos hablan del rally, (importante), sobre todo por el nivel de seguridad”, dijo.

En este sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional movilizarán un total de 8.000 agentes para dar seguridad en la décima etapa del Mundial de Rally (WRC).

El ministro del Defensa, Óscar González, y jefes militares explicaron en una rueda de prensa que desplegarán a un total de 3.000 uniformados de las tres armas, de los que 2.000 serán destinados a las rutas y 1.000 estarán como reserva para las operaciones de apoyo al certamen.