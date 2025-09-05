05 sept. 2025
Torneo Clausura

El puntero Guaraní y una parada difícil ante Luqueño, en Itauguá

La fecha 11 del Torneo Clausura arrancará con partido de alto voltaje: Sportivo Luqueño vs. Guaraní, que llegan a este duelo con resultados diferentes en la última jornada.

Septiembre 05, 2025 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Guarani_61102162.jpg

Guaraní, líder del torneo Clausura.

El nuevo líder del campeonato, el Aborigen (22 puntos), en su última presentación, goleó por 4-0. El equipo de Víctor Bernay ya ganó tres partidos en este torneo por el mismo marcador: el primero a Olimpia, posteriormente a Libertad y en la fecha 10 al Rojo mallorquino. La baja confirmada para el duelo ante los auriazules sería la del defensor Mario López, que tuvo una lesión fibrilar ante Gral. Caballero que lo dejará fuera por 45 días; retornaría cerca del final de la competencia. El posible onceno del Legendario sería con: Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Fernando Román, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Aldo Maíz y Derlis Rodríguez; Jhon Jairo Sánchez e Iván Ramírez.

Mientras que el Chanchón llega a este juego después de experimentar la derrota (2-0) ante Olimpia.

Esa caída significó quedar a cinco puntos de la cima. El DT Julio César Cáceres apostaría por Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Alexis Villalba, Lucas Monzón y Sebastián Maldonado; Sergio Díaz, Walter Rodríguez, Ángel Benítez y Lautaro Comas; Marcelo Pérez y Walter González.

Torneo Clausura Guaraní Luqueño
Redacción D10
