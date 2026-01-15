16 ene. 2026
Olimpia

El probable once de Olimpia para medir al Cacique trasandino

Pablo “Vitamina” Sánchez mantiene la base de los juegos amistosos anteriores para el primer desafío internacional, esta noche, ante Colo Colo de Chile.

Enero 15, 2026 02:03 p. m. • 
Por Redacción D10
Pablo vitamina sanchez

Pablo “Vitamina” Sánchez, preprara el equipo para medir a Colo Colo.

Olimpia juega este jueves 15 de enero desde las 21:00 ante Colo Colo de Chile, en amistoso internacional que se cumplirá en “Serie del Río de la Plata”, en el estadio Luis Franzini en Montevideo, Uruguay.

El onceno que prepara el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez arrancaría con: Gastón Olveira en portería, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Anibal Chalá en defensa; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana en el mediocampo; Rodney Redes e Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira en punta.

Previamente, Olimpia disputó dos amistosos ante San Lorenzo y Trinidense en el país y luego de su cruce en Uruguay, se trasladará a Argentina para enfrentar a Boca Juniors el domingo 18 de enero, en San Nicolás (Buenos Aires).

Olimpia Colo Colo Uruguay
Redacción D10
