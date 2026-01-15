El probable once de Olimpia para medir al Cacique trasandino

Olimpia juega este jueves 15 de enero desde las 21:00 ante Colo Colo de Chile, en amistoso internacional que se cumplirá en “Serie del Río de la Plata”, en el estadio Luis Franzini en Montevideo, Uruguay.

El onceno que prepara el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez arrancaría con: Gastón Olveira en portería, Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Anibal Chalá en defensa; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana en el mediocampo; Rodney Redes e Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira en punta.

Previamente, Olimpia disputó dos amistosos ante San Lorenzo y Trinidense en el país y luego de su cruce en Uruguay, se trasladará a Argentina para enfrentar a Boca Juniors el domingo 18 de enero, en San Nicolás (Buenos Aires).