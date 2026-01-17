17 ene. 2026
Cerro Porteño

El probable equipo de Jorge Bava para medir a San Lorenzo

El supercampeón Cerro Porteño prepara su onceno estelar para medir a San Lorenzo de Argentina por la Serie Río de la Plata.

Enero 17, 2026 12:52 p. m. • 
Por Redacción D10
El DT Jorge Bava apunta a una buen pretemporada con Cerro Porteño.

Cerro Porteño enfrenta este sábado a las 20:00 a San Lorenzo de Argentina por la Serie Río de la Plata en un compromiso amistoso que servirá para alinear el probable equipo estelar del equipo que dirige técnicamente el uruguayo Jorge Bava.

El más problable onceno de Cerro Porteño para medir a San Lorenzo sería el siguiente: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Gustavo Velázquez y Blas Riveros; Santiago Mosquera, Jorge Morel, Gastón Giménez e Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jonathan Torres.

El Ciclón viene de caer por 4-0 ante Huracán en el amistoso disputado el martes donde Bava presentó un equipo mix de juveniles y jugadores sin muchos minutos la temporada pasada.

En lo que respecta a las incorporaciones, Cerro Porteño anunció en las últimas horas al delantero argentino Pablo Vegetti. Anteriormente fueron anunciados el colombiano Santiago Mosquera, el compatriota Cristhian Paredes y el argentino Mateo Klimowick.

