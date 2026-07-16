16 jul 2026
Nacional

La Academia de Bernay toma forma para el Clausura

El plantel de Nacional afina detalles para el debut en el Clausura ante Sportivo Ameliano.

Julio 16, 2026 07:48 p. m.
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Orlando Gaona Lugo, referente de la Academia.

Foto: Prensa Club Nacional.

Nacional intensifica los trabajos de preparación con miras a lo que será un segundo semestre cargado de desafíos. El equipo dirigido por Víctor Bernay continúa con la puesta a punto del plantel, buscando llegar de la mejor manera al inicio del torneo Clausura.

Hasta el momento, la Academia confirmó tres incorporaciones para reforzar el plantel: el defensor Rodrigo Melgarejo, el mediocampista Ángel Cardozo Lucena y el delantero Francisco Pumpido. Los nuevos futbolistas ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico y apuntan a adaptarse rápidamente a la idea del entrenador.

En cuanto a las salidas, Nacional no contará con Líder Cáceres para el segundo semestre. El futbolista retorna al Atlético Tembetary, club dueño de su pase.

Nacional debutará ante Sportivo Ameliano el sábado 25 de julio, desde las 18:30, en Villeta.

Nacional Víctor Bernay Torneo Clausura
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