El posible equipo de Paraguay, con Gastón Olveira de titular

Paraguay chocará con Grecia el viernes 27 de marzo, a partir de las 16:00, y el seleccionador Gustavo Alfaro ya tendría en mente el equipo para encarar este duelo a jugarse en el estadio Georgios Karaiskakis.

En la portería estaría Gastón Olveira; mientras que Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero y Miguel Almirón jugarían en la zona media; Julio Enciso y Antonio Sanabria estarían bien arriba.

Frente a Grecia será el primero de los dos juegos que disputará Paraguay en tierras europeas. El siguiente será ante Marruecos, en Francia, cuatro días después.