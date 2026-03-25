25 mar. 2026
Selección Paraguaya

El posible equipo de Paraguay, con Gastón Olveira de titular

La Selección Paraguaya se medirá con Grecia el viernes y el entrenador Gustavo Alfaro ya tendría el onceno para encarar ese juego. Gastón Olveira se perfila como titular en la portería.

Marzo 25, 2026 11:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira

Gastón Olveira sería el portero titular en el primer amistoso.

Foto: Gentileza - Albirroja

Paraguay chocará con Grecia el viernes 27 de marzo, a partir de las 16:00, y el seleccionador Gustavo Alfaro ya tendría en mente el equipo para encarar este duelo a jugarse en el estadio Georgios Karaiskakis.

En la portería estaría Gastón Olveira; mientras que Alan Benítez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en la defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Lucas Romero y Miguel Almirón jugarían en la zona media; Julio Enciso y Antonio Sanabria estarían bien arriba.

Frente a Grecia será el primero de los dos juegos que disputará Paraguay en tierras europeas. El siguiente será ante Marruecos, en Francia, cuatro días después.

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