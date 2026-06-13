13 jun. 2026
Copa del Mundo

Alfaro: “Tenemos que ganar los próximos partidos y mejorar en todos los aspectos”

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, reconoció en conferencia de prensa que la Albirroja deberá mostrar una versión muy diferente en sus próximos compromisos tras la derrota sufrida en el debut mundialista ante Estados Unidos.

Junio 13, 2026 12:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay.

Foto: Gentileza - Albirroja

El DT de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, reconoció que la Albirroja deberá mostrar una versión muy diferente en sus próximos compromisos tras la derrota sufrida en el debut mundialista ante Estados Unidos.

Consultado sobre cuánto puede cambiar el equipo de cara al segundo encuentro de la fase de grupos, el seleccionador fue contundente al señalar que Paraguay está obligado a reaccionar inmediatamente. “Nosotros tenemos que ganar los próximos partidos por cualquier resultado. Ahora nosotros tenemos que mejorar en todos los aspectos”, dijo. Las declaraciones reflejan la preocupación del cuerpo técnico tras una presentación en la que el conjunto guaraní evidenció dificultades tanto en defensa como en la generación de juego, especialmente durante la primera mitad.

Alfaro insistió en que el margen de error se redujo considerablemente luego de la caída inicial y que el equipo debe corregir falencias físicas, tácticas y futbolísticas para seguir con aspiraciones de avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Con dos partidos todavía por disputar en el Grupo D, Paraguay depende de una rápida recuperación para mantenerse en la pelea ante Turquía el próximo sábado 20 de junio a las 0:00.

El próximo compromiso aparece como una auténtica final para la Albirroja, que necesita sumar de a tres y recuperar la confianza perdida en el estreno. “Tenemos que mejorar en todos los aspectos”, resumió Alfaro, dejando en claro que el plantel ya está enfocado en revertir la imagen mostrada en su debut mundialista.

Selección Paraguaya Albirroja Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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