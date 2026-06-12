12 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los 8 estrenos de la Albirroja en mundiales

Las primeras presencias. Paraguay tendrá su debut en la Copa del 2026. Repasamos los otros 8 primeros partidos en la competición.

Junio 12, 2026 08:27 a. m. • 
Por Redacción D10

Calidad. Romerito define ante el arquero de Bélgica en una de las presencias de la Albirroja en Mundiales.

Foto: Archivo

Guillermo Areco - IG: guille areco.

La Albirroja se prepara para el regreso a la Copa del Mundo, marcando su noveno partido inicial, el que animará hoy ante EEUU.

Justamente, el equipo norteamericano marcó el recorrido en Mundiales, que se disputó en Uruguay 1930 (ver antecedentes ante el mencionado rival). Luego la Albirroja acudió en carácter de invitado al Mundial de Brasil 1950, iniciando la justa frente a Suecia, en la ciudad de Curitiba, el 29 de junio de 1950, con empate de 2-2. Marcaron para el equipo paraguayo Atilio López y César López Fretes.

EN EUROPA. Para Suecia 1958, la Albirroja inició la travesía mundialista cediendo ante Francia por 7-3. El 8 de junio de 1958, en el estadio Idrottsparken de Norrköping, marcaron para los guaraníes Florencio Amarilla (2) y Jorge Romero. La lluvia le jugó una mala pasada, ya que al no contar con calzados aptos, el equipo paraguayo no pudo sostener la ventaja en el segundo tiempo de 3-2.

EL GRAN REGRESO. Pasaron 28 años para la vuelta de Paraguay al Mundial, sellando el primer paso con victoria ante Irak, por 1-0 con tanto de Julio César Romero, el 8 de junio de 1986, en el Estadio del Toluca de México.

DOS EMPATES. Para Francia 1998, Paraguay empezó en el “grupo de la muerte”, igualando con Bulgaria (0-0) en Montpellier, el 12 de junio de 1998, mientras en Japón-Corea 2002, la igualdad fue con Sudáfrica, el 2 de junio en Busán. Los goles: Roque Santa Cruz y Francisco Arce. Para el Mundial de Alemania 2006, Paraguay cedió con Inglaterra, el 10 de junio en Frankfurt, por 1-0.

EL ÚLTIMO DEBUT. El14 de junio en Ciudad del Cabo, Paraguay enfrentó al campeón defensor Italia, igualando 1-1 con tanto de Antolín Alcaraz, en lo que fue el estreno en Sudáfrica 2010.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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