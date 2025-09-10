10 sept. 2025
Selección Paraguaya

El mundo habla de la Albirroja de Gustavo Alfaro

Los principales medios del mundo se hicieron eco de la histórica victoria en Lima y del regreso de la Albirroja al Mundial de la mano de Alfaro.

Septiembre 10, 2025 12:27 p. m.
La Albirroja volvió a un Mundial después de 16 años de la mano de Alfaro.

La selección de Paraguay selló su primera victoria como visitante en Lima tras vencer por 1-0 al ya eliminado Perú en un partido de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.

Una anotación de gran factura técnica, conquistada a los 78 minutos de juego por Matías Galarza, fue suficiente para que los dirigidos por Gustavo Alfaro le saquen lustre a la clasificación que ya aseguraron el jueves pasado.

La prensa internacional se hizo eco de la gran victoria albirroja, destacando el trabajo del entrenador Gustavo Alfaro.

En España, el diario AS publicó: “El equipo de Gustavo Alfaro, artífice de la reconstrucción guaraní, volverá a una cita mundialista 16 años después”, mientras que el portal Marca apuntó: “Galarza acaba con Perú y Paraguay cierra una gran clasificación”.

En Argentina, el diario Olé tituló: “Los de Gustavo Alfaro ganaron 1-0 ante Perú y obtuvieron su primera victoria en Lima”, mientras que La Nación destacó la importancia de Alfaro en la reconstrucción del fútbol paraguayo.

En Brasil, el tradicional medio O Globo destacó la actuación de Matías Galarza. “Paraguay derrotó a Perú por 1-0, con un golazo de Galarza, exjugador del Vasco. Paraguay terminó sexto en la clasificación para el Mundial”.

La Gazzetta dello Sport, periódico italiano, por su parte, tituló: “Cada pelota será la pelota de tu vida: Paraguay quiere escribir una historia memorable”.

Paraguay volvió a una Copa del Mundo después de 16 años. El sorteo será el 5 de diciembre en Washington.

