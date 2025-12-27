27 dic. 2025
General Caballero

Teo Arce con posible destino ecuatoriano

El volante ofensivo Teodoro Arce sigue manejando ofertas, pero sin concretar vínculos.

Diciembre 27, 2025 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Teo Arce_60079186.jpg

Auspicioso futuro. Teo Arce continúa recibiendo propuestas.

GENTILEZA

Tras la consagración en la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín, siendo una de las figuras de mejor rendimiento en este equipo, recibió varios sondeos importantes.

Uno de los que estaría interesado en contratarlo es Cerro Porteño, también surgió el rumor de Libertad y ahora se sumó un equipo de Ecuador: Se trata del Barcelona de Guayaquil. El conjunto Oro y Grana, dirigido por Ismael Rescalvo, disputará la próxima Conmebol Libertadores, lo cual sería bastante tentador para Arce.

Redacción D10
