Teo Arce con posible destino ecuatoriano

Tras la consagración en la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín, siendo una de las figuras de mejor rendimiento en este equipo, recibió varios sondeos importantes.

Uno de los que estaría interesado en contratarlo es Cerro Porteño, también surgió el rumor de Libertad y ahora se sumó un equipo de Ecuador: Se trata del Barcelona de Guayaquil. El conjunto Oro y Grana, dirigido por Ismael Rescalvo, disputará la próxima Conmebol Libertadores, lo cual sería bastante tentador para Arce.