El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä

La carrera se disputará sobre tramos de tierra roja en el departamento de Itapúa (sur) con un total de 1.002,59 kilómetros, 333,18 de ellos cronometrados y 669,41 de enlaces. Paraguay se convierte en la trigésima octava nación en albergar un rally del Mundial.

Entre este viernes y el domingo se disputarán en Paraguay un total de 19 pruebas especiales cronometradas, de las que ocho se disputarán el viernes, siete el sábado y cuatro el domingo.

Evans lidera el Mundial de pilotos con 176 puntos, tres más que el bicampeón Rovanperä. El ocho veces campeón francés Sebastián Ogier (Toyota) y campeón en 2019, el estonio Ott Tänak (Hyundai), acumulan 163. El defensor del título, el belga Thierry Neuville (Hyundai), es quinto con 125.

La prueba tiene a Encarnación como su cuartel general y atravesará las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, Artigas, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Trinidad, y las Colonias Unidas (Bella Vista, Hohenau y Obligado).