El Mundial de rallys debuta en Paraguay con el duelo entre Evans y Rovanperä

El Rally de Paraguay debuta entre este viernes y el domingo en el Campeonato del Mundo de Rallys y lo hace con la décima prueba puntuable y con la pugna protagonista entre el británico Elfyn Evans y el finlandés Kalle Rovanperä, ambos con Toyota y separados por tres puntos cuando faltan cinco pruebas para la conclusión del certamen.

Agosto 28, 2025 
Por Redacción D10
El Rally del Paraguay despierta una gran expectativa.

La carrera se disputará sobre tramos de tierra roja en el departamento de Itapúa (sur) con un total de 1.002,59 kilómetros, 333,18 de ellos cronometrados y 669,41 de enlaces. Paraguay se convierte en la trigésima octava nación en albergar un rally del Mundial.

Entre este viernes y el domingo se disputarán en Paraguay un total de 19 pruebas especiales cronometradas, de las que ocho se disputarán el viernes, siete el sábado y cuatro el domingo.

Evans lidera el Mundial de pilotos con 176 puntos, tres más que el bicampeón Rovanperä. El ocho veces campeón francés Sebastián Ogier (Toyota) y campeón en 2019, el estonio Ott Tänak (Hyundai), acumulan 163. El defensor del título, el belga Thierry Neuville (Hyundai), es quinto con 125.

La prueba tiene a Encarnación como su cuartel general y atravesará las localidades de Cambyretá, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, San Juan del Paraná, Fram, Artigas, Coronel Bogado, Capitán Miranda, Trinidad, y las Colonias Unidas (Bella Vista, Hohenau y Obligado).


Rally del Paraguay
Encarnación vibra: Rally, corso y concierto con Tierra Adentro e Indio Rubio en inauguración
El jueves 28 de agosto el Centro Cívico de Encarnación se vestirá de fiesta para la largada simbólica del Mundial de Rally, con shows artísticos, firma de autógrafos y la presentación de 47 equipos participantes.
Agosto 25, 2025
rally
Rally del Paraguay
Con mejoras viales e infraestructura Itapúa está lista para recibir el Rally
El Departamento de Itapúa vive momentos históricos y ya está lista para recibir la máxima cita automovilista, el WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, correspondiente a la 10º fecha del Campeonato Mundial de Rally, organizado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).
Agosto 25, 2025
  

santiago peña
Rally del Paraguay
Presidente Peña dio bienvenida oficial al WRC Rally del Paraguay
El club de campo residencial Agua Vista de la localidad de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa, fue escenario del acto de bienvenida oficial al WRC Ueno Rally del Paraguay 2025.
Agosto 25, 2025

Rally del Paraguay
Diego Domínguez: “Competir en casa es una gran responsabilidad y un orgullo”
El piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, campeón del WRC Rally de Concepción (Chile) en 2024, compartió sus expectativas de cara al WRC Ueno Rally del Paraguay 2025, un evento histórico que pondrá a nuestro país en el centro del automovilismo mundial.
Agosto 25, 2025

Rally del Paraguay
Las estrellas mundiales que correrán en el Rally del Paraguay
Del 28 al 31 de agosto se desarrollará el esperado Rally del Paraguay 2025 con presencia de grandes figuras de talla mundial en el automovilismo.
Agosto 25, 2025
  


Rally del Paraguay
“El Rally tendrá un impacto brutal para el Paraguay”
El español Luis Moya, considerado como uno de los más laureados de la historia del Campeonato Mundial de Rally, aseguró en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM) que el evento que se realizará en el Departamento de Itapúa del 28 a al 31 de agosto “tendrá un impacto brutal”.
Agosto 25, 2025
  

