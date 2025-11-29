29 nov. 2025
Fútbol Internacional

Agónica victoria del Manchester City

Con el Manchester City a punto de dejarse dos puntos vitales en la lucha por la Premier League, después de que el Leeds United le igualara un 2-0, Phil Foden apareció y dio la victoria al equipo de Pep Guardiola (3-2).

Noviembre 29, 2025 03:12 p. m.
Phil Foden

Phil Foden (d) celebra un gol del Manchester City.

Foto: EFE

El futbolista inglés, que había marcado el primer gol a los 59 segundos, selló el triunfo con otro tanto en el tiempo añadido y mantiene a los de Guardiola en la pelea por el título.

En un contexto en el que se habla mucho de la ‘Haaland dependencia’ de este equipo, fue Phil Foden, necesitado de una reivindicación de este estilo, el que dio la cara por el City.

El ’47' abrió el camino del triunfo a los 59 segundos con el tanto más tempranero de esta temporada. En una buena combinación entre Bernardo Silva y Matheus Nunes, el inglés se adelantó a Haaland para convertir el centro de Nunes en gol con ayuda del larguero.

El rápido 1-0 unido al 2-0 que llegó antes de la media hora, al aprovechar Josko Gvardiol un pobre blocaje de Lucas Perri en un córner. El croata, que no cayó en fuera de juego por milímetros, empujó la pelota a un metro de la línea de gol y puso al City rumbo a un triunfo rutinario.

Hasta que llegó el descanso y Daniel Farke dio un giro de guion. Se deshizo de sus extremos, Dan James y Wilfried Gnonto, y puso a un central y a Dominic Calvert-Lewin, que se transformó en la herramienta vital para la remontada de los ‘Whites’.

El delantero inglés, caído en desgracia por las lesiones en los últimos años, recortó distancias en un grosero error de Matheus Nunes, que en lugar de despejar delante de él decidió regalar la pelota en boca de gol, y fue después el que provocó el penalti del 2-2.

Calvert-Lewin fue derribado claramente por Gvardiol dentro del área y Nmecha asumió la responsabilidad desde los once metros. Falló de primeras, ante un acertadísimo Gianluigi Donnaruma, que le adivinó la intención y se estiró bien a su derecha, pero el rechace le quedó a placer al alemán, que solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía.

A 25 minutos para el final, al City se le aparecieron los fantasmas de la temporada pasada, cuando estas ventajas se le escapaban jornada tras jornada, pero esta vez apareció Foden para espantar esas pesadillas.

En el tiempo añadido y después de que a Omar Marmoush se le escapara la victoria en un cabezazo, el inglés asumió la presión de coger la pelota dentro del área y condujo y condujo hasta que vio el hueco por el que batir a Perri y convertirse en el héroe del sábado en Mánchester.

No marcó Haaland, pero esta vez no le hizo falta al City, que se recupera de las dos derrotas contra el Newcastle United y el Bayer Leverkusen y se sostiene segundo en la tabla de la Premier League, cuatro puntos por detrás del Arsenal, que tiene que visitar este domingo al Chelsea.

El Leeds, uno de los ascendidos esta temporada, se queda tercero por la cola con once puntos.

- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Reijnders (Cherki, m.75), Silva (Marmoush, m.89); Foden, Doku (Stones, m.96) y Haaland.

2 - Leeds United: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Justin (Gudmundsson, m.69); Ampadu, Tanaka (Aaronson, m.92), Gruev; James (Calvert-Lewin, m.46), Gnonto (Bijol, m.46) y Nmecha (Okafor, m.82).

Goles: 1-0, m.1: Foden. 2-0, m.25: Gvardiol. 2-1, m.49: Calvert-Lewin. 2-2, m.68: Nmecha. 3-2, m.91: Foden.

Árbitro: Peter Bankes. Amonestó a Nunes (m.55), Silva (m.57), Gvardiol (m.66) y Donnarumma (m.87) por parte del Manchester City, y a Rodon (m.58) por parte del Leeds United.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada trece de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester). EFE

Premier League Manchester City Leeds United
