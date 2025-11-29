29 nov. 2025
El Mónaco castiga la pereza del PSG

El Mónaco, en plena crisis, lastrado por tres derrotas seguidas que le apartaron semanas atrás de la parte alta de la clasificación, castigó la pereza del París Saint Germain.

Noviembre 29, 2025 03:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Ligue 1 - Monaco vs PSG

Takumi Minamino celebra un gol del Mónaco.

Foto: SEBASTIEN NOGIER/EFE

El Mónaco, en plena crisis, lastrado por tres derrotas seguidas que le apartaron semanas atrás de la parte alta de la clasificación, castigó la pereza del París Saint Germain, que solo aceleró en el tramo final, cuando el japonés Takumi Minamino ya puso por delante al conjunto local y vio de cerca la derrota (1-0).

No encajaba cuatro derrotas seguidas el club monegasco desde octubre de 2018 y apuntaba a reencontrarse con esa situación ante la visita del campeón al estadio Luis II. El PSG, fuerte, impulsado por la victoria contundente contra el Tottenham en la Liga de Campeones, asumió con cierta dejadez su retorno a la Ligue 1.

Ahora, deja en el aire el primero puesto en la clasificación de Francia el conjunto de Luis Enrique, que será superado por el Marsella si gana al Toulouse.

Al PSG no le bastó con un tiro a un palo de su rival en la primera parte ni con un gol encajado, anulado por el VAR, antes del intermedio. No mejoró después y solo despertó cuando tenía el partido en contra.

Porque fue el Mónaco, que no ganaba en la Ligue 1 al París Saint Germain desde febrero de 2023, el que más interés puso en el cara a cara de la jornada catorce. Especialmente peligroso en las acciones a balón parado con la presencia de Mohammed Salisu, que ganó cada una de las acciones estáticas en el área rival y también en la suya propia.

Ni siquiera aprovechó el PSG la superioridad en los minutos finales que tuvo en el campo, cuando el Mónaco perdió con tarjeta roja, en el 80, a Thilo Kehrer por una falta sobre Mbaye cuando buscaba el empate.

En ese momento, ya con Ansu Fati y a punto de salir Paul Pogba, ambos suplentes, el PSG ya tenía el partido cuesta arriba. Salisu ya amenazó en el minuto cuatro con un disparo raso al que respondió Lucas Chevalier con una gran parada. El meta parisino sostuvo a su equipo muchos minutos. También se lució el portero monegasco, el finlandés Lucas Hradecky, especialmente al final.

Chevalier salió al paso de otra oportunidad de Minamino a la media hora, poco antes de que Salisu, de cabeza, en una falta lateral, rematara a un poste. Después llegó el gol anulado al Mónaco. También de Salisu, en un córner que recogió Henrique. Teze estaba en fuera de juego y equivocó a Chevalier. El VAR lo indicó.

A pesar de todo no mejoró de actitud el PSG al inicio de la segunda parte y después de minutos de tregua llegó el tanto del Mónaco. Un pase largo de Salisu a Aleksandr Golovin por la izquierda. Envió el balón al área y apareció Minamino, que tiró raso, pegado a un palo, fuera del alcance de Chevalier.

El Mónaco se quedó con diez. Kehrer vio la roja porque frenó con falta clara, en la media luna, a Mbaye cuando enfilaba la meta visitante.

Después aceleró el PSG, pero de forma precipitada. Dembele pudo empatar y Lukas Hradecky emergió y sostuvo al Mónaco, que cerró un triunfo valioso que le saca de la crisis y que pone en peligro el liderato del campeón.

-- Ficha técnica:

1 - Mónaco: Lukas Hradecky; Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Jordan Teze; Vanderson (Krepin Diatta, m.65), Lamine Camara, Aleksandr Golovin (Ansu Fati, m.72), Caio Henrique; Takumi Minamino (Paul Pogba, m.86), Maghnes Akliouche y Folarin Balogun (Mika Biereth, m.86).

0 - París Saint Germain: Lucas Chevalier; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos, m.83); Kang-In Lee (Ousmane Dembele, m.64), Khvicha Kvaratskhelia (Ibrahim Mbaye, m.76) y Senny Mayulu (Quentin Ndjantou, m.64).

Gol: 1-0, m.68: Takumi Minamino

Árbitro: Clement Turpin. Expulsó con roja directa a Thilo Kehrer (m.80) y mostró tarjeta amarilla a Lamine Camara, Kreppin Diatta, Jordan Teze y al entrenador Sebastien Pocognoli, del Mónaco, y a Vitinha, del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro de la decimocuarta jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Luis II de Mónaco. EFE

Redacción D10
