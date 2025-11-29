29 nov. 2025
Bayern se impone al St Pauli con dos goles en el tiempo añadido

El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro.

Noviembre 29, 2025 03:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Bundesliga - Bayern Munich vs FC St. Pauli

Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol en la Bundesliga.

Foto: ANNA SZILAGYI/EFE

El Bayern se impuso este sábado por 3-1 al St. Pauli en un partido más difícil de lo que indica el marcador para el equipo bávaro, que tuvo que remontar un 0-1 y marcó los dos goles que le dieron la victoria en el tiempo añadido.

Luis Díaz fue clave para el Bayern. Dio una asistencia en el primer gol de su equipo, marcado por Raphael Guerreiro, y firmó el segundo.

El Bayern se vio sorprendido por un gol tempranero del St. Pauli, marcado por Hoiuntomdji en el minuto 6, tras una jugada que empezó con un duelo en tres cuartos de cancha en el que Perera Lage se impuso a Konrad Laimer y recuperó la pelota para luego meterla al área, donde Hountondji marcó con un remate al primer palo.

Ese gol fue lo mejor para el planteamiento del St.Pauli, que llegó a Múnich con la intención de emplearse a fondo en defensa y cerrar espacios a un Bayern que circuló constantemente la pelota buscando abrir una vía para llegar al área.

El Bayern no dispuso de su primera oportunidad de gol hasta el minuto 24, con un remate a un poste de Lennart Karl. Después empezó a tener algo más de llegada y pudo marcar con un remate ligeramente desviado de Harry Kane en el minuto 29 y un disparo de Tom Bischof en el 35 que pegó en un defensa y terminó en un poste.

El equipo bávaro empató en el minuto 44. Luis Díaz recibió un gran pase de Minjae Kimm y, tras sufrir una carga de un contrario, perdió el equilibrio, pero, desde el suelo, tocó la pelota y el portugués Raphael Guerrerio marcó con la izquierda.

En el segundo tiempo, el Bayern -que ya había tenido una clara superioridad en la posesión- monopolizó la pelota y jugó muy cerca del área contraria, pero con dificultades para entrar en ella.

Las ocasiones de gol fueron escasas, la mejor un remate a un poste de Kane en el minuto 71 tras un saque de esquina.

En el tiempo añadido, cuando el empate parecía asegurado, un gran centro de Joshua Kimmich desde la izquierda lo aprovechó Luis Díaz para mandar el balón a la red con un hombro en el minuto 93.

El St, Pauli se lanzó con todo al ataque para intentar equilibrar de nuevo el partido, pero el Bayern lo sentenció con una diana de Nicholas Jackson en el minuto 98.

- Ficha técnica:

3 - Bayern: Neuer; Laimer (Olise, 46), Tah, Minjae Kim (Goretzka, 78), Bischof; Kimmich, Pavlovic (Jackson, 84); Karl (Gnabry, 65), Guerreiro (Stasinici, 65), Luis Díaz; Kane.

1 - St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Mets; Pyzka, Sands, La Ritzka (Oppie, 68); Fujita, Irvine (Ceesay, 68); Hountontji (Sinani, 18), Pereira Lage

Goles: 0-1, min 6: Houndontji. 1-1, min 44: Guerreiro. 2-1, min 93: Luis Díaz. 3-1, min 98: Jackson.

Árbitro: Felix Zwayer. Amonestó a Mets y Taha.

Incidencias: partido disputado en la Allianz Arena de Múnich ante 75.000 espectadores. EFE

