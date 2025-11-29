29 nov. 2025
El Sunderland de Omar Alderete firma una remontada fantástica

El Sunderland, la revelación de esta Premier League, que dio la vuelta a un 0-2 para volver a meterse en puestos de Champions League (3-2). Omar Alderete volvió con todo a la Premier League.

Omar Alderete volvió a los partidos de la Premier League.

El Bournemouth de Andoni Iraola, que la jornada pasada levantó dos goles en contra para sacar un empate, esta vez probó de su propia medicina y fue superado por el Sunderland, la revelación de esta Premier League, que dio la vuelta a un 0-2 para volver a meterse en puestos de Champions League (3-2).

Los ‘Cherries’, que aspiraban con un triunfo a ponerse cuartos, se colocaron 0-2 a los quince minutos tras un gol de Amine Adli, que aprovechó un rechace después de que Evanilson se estrellara con el palo, y un golazo de Tyler Adams desde el centro del campo tras una indecisión de Bertrand Traoré.

A la media hora, Alex Scott, recientemente convocado con Inglaterra, cometió un penalti sobre Reinildo y Enzo Le Fee no falló desde los once metros, y comenzó una remontada que se culminó en los segundos 45 minutos.

Traoré se redimió de su fallo en el 0-2 al aprovechar un gran pase de Granit Xhaka y batir al portero del Bournemouth en el primer palo, mientras que el 3-2 tuvo el sello de Brian Brobbey.

El ex del Ajax de Ámsterdam cabeceó un córner en el primer palo y continua el cuento de hadas de los ‘Black Cats’, que son cuartos con 22 puntos, a siete del líder, el Arsenal, que aún tiene que jugar.

El Bournemouth se queda noveno, con 19 unidades, protagonizando una interesante lucha por Europa, porque hay diez equipos en solo cuatro puntos peleando por esa cuarta plaza.

Además, Iraola no podrá contar para los tres próximos partidos con su centrocampista Lewis Cook, que fue expulsado por golpear con el brazo en la cara a Noah Sadiki en el tiempo de descuento. El técnico español también perderá para el siguiente a Marcos Senesi y a David Brooks por acumulación de tarjetas amarillas. EFE

