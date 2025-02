El mensaje de Gastón Olveira

Gastón Olveira utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras conocerse su fractura de peroné que lo mantendrá fuera de las canchas todo este primer semestre.

“Hoy la vida me pone a prueba nuevamente, pero a terco, porfiado y cabeza dura no hay quien me gane. Así que prepárense que ahí voy de nuevo”, posteó el portero charrúa.

Olveira también agradeció los mensajes de apoyo. “Los quiero mucho”, escribió.

Recordemos que el portero uruguayo Gastón Olveira sufrió la rotura de peroné de la pierna izquierda en el partido del lunes ante Tembetary, una lesión que lo dejará fuera de las canchas todo el primer semestre.