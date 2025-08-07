06 ago. 2025
Olimpia

Gastón Olveira enciende alarmas en Olimpia

El portero de Olimpia, Gastón Olveira, no terminó el entrenamiento de este miércoles y es gran duda en el equipo franejado.

Agosto 06, 2025 09:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Gastón Olveira_42244724.jpg

Gastón Olveira, portero del Decano.

Foto: Gentileza

Gastón Olveira, que llegó con lo justo al último superclásico frente a Cerro Porteño, que terminó con derrota decana por 2-3 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, no pudo terminar el entrenamiento de ayer y generó bastante preocupación.

El portero uruguayo volvió a sentir molestias en la zona de la pantorilla, aparentemente, por lo que debió abandonar la práctica franjeada.

Aún no existe un comunicado oficial que revele el estado de la lesión del charrúa. En caso de no llegar al clásico más añejo del fútbol paraguayo, que se disputará también en suelo altoparanaense, será reemplazado por el joven Lucas Verza, como ya lo hizo en partidos anteriores en la competencia.

No será el único dolor de cabeza de la dupla técnica (Ramón y Emiliano Díaz) para armar el onceno que enfrentará a Guaraní. Esto debido a que el cuerpo técnico no podrá contar con el delantero Tiago Caballero, quien estará al servicio de la Selección Paraguay juvenil.

En tanto, el plantel sigue entrenando fuerte para su compromiso frente al Aborigen. En campamento decano reconocen que no pueden fallar en su presentación ante el escolta, ya que un traspié significaría bajarse casi de la lucha por el título.

A DOBLE TURNO. Derlis González, delantero de Olimpia, entrena a doble turno en la Villa para ponerse en mejores condiciones físicas.

El atacante, ausente en el último clásico ante el Ciclón, práctica a la mañana con el plantel principal, y por la tarde realiza tareas específicas. Trabará de esta forma por cerca de 15 días.

Olimpia Gastón Olveira Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxdGm0IXUAAJAvr.jpg
Olimpia
Hugo Quintana reconoce que lo perdieron por errores propios
Hugo Quintana, el destacado del superclásico en Olimpia, reconoció que perdieron el partido ante Cerro Porteño por errores propios.
Agosto 03, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
20250803_141539.jpg
Olimpia
Olimpia confirma equipo para el superclásico
Olimpia dio a conocer su equipo titular para enfrentar a Cerro Porteño en el superclásico del fútbol paraguayo.
Agosto 03, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
GkgSkyNXEAAGsx9.jpg
Olimpia
Un regreso estelar y una ausencia de peso en Olimpia
Olimpia dio a conocer la lista de viajeros a Ciudad del Este para disputar el superclásico con un regreso estelar y una sorpresiva ausencia.
Agosto 02, 2025 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
Óscar Vicente Scavone_45558699.jpg
Olimpia
Scavone, optimista de cara al superclásico
Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, se mostró optimista de cara al superclásico de este fin de semana ante Cerro Porteño.
Agosto 01, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-07-30 at 21.47.48.jpeg
Olimpia
Tiago Caballero, feliz por su primer gol con Olimpia
Tiago Caballero se mostró muy feliz por anotar su primer tanto con la camiseta de Olimpia. El delantero sueña con prolongar su racha en el clásico contra Cerro Porteño.
Julio 31, 2025 05:31 p. m.
GxJgQ7NXMAE0lrv.jpeg
Olimpia
Ramón Díaz ya piensa en el Clásico
El Riojano habló en conferencia tras la victoria sobre Recoleta y tiró algunas ideas para el duelo del domingo.
Julio 31, 2025 09:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más