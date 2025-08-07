Gastón Olveira enciende alarmas en Olimpia

Gastón Olveira, que llegó con lo justo al último superclásico frente a Cerro Porteño, que terminó con derrota decana por 2-3 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, no pudo terminar el entrenamiento de ayer y generó bastante preocupación.

El portero uruguayo volvió a sentir molestias en la zona de la pantorilla, aparentemente, por lo que debió abandonar la práctica franjeada.

Aún no existe un comunicado oficial que revele el estado de la lesión del charrúa. En caso de no llegar al clásico más añejo del fútbol paraguayo, que se disputará también en suelo altoparanaense, será reemplazado por el joven Lucas Verza, como ya lo hizo en partidos anteriores en la competencia.

No será el único dolor de cabeza de la dupla técnica (Ramón y Emiliano Díaz) para armar el onceno que enfrentará a Guaraní. Esto debido a que el cuerpo técnico no podrá contar con el delantero Tiago Caballero, quien estará al servicio de la Selección Paraguay juvenil.

En tanto, el plantel sigue entrenando fuerte para su compromiso frente al Aborigen. En campamento decano reconocen que no pueden fallar en su presentación ante el escolta, ya que un traspié significaría bajarse casi de la lucha por el título.

A DOBLE TURNO. Derlis González, delantero de Olimpia, entrena a doble turno en la Villa para ponerse en mejores condiciones físicas.

El atacante, ausente en el último clásico ante el Ciclón, práctica a la mañana con el plantel principal, y por la tarde realiza tareas específicas. Trabará de esta forma por cerca de 15 días.