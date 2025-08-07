Ramón Díaz pierde a Gastón Olveira para el clásico más añejo

Olimpia buscará lavarse el rostro en el torneo Clausura, el domingo, desde la 16:00, en el clásico más añejo del fútbol paraguayo, que corresponde a la fecha 7 de la competencia.

El Decano se presentará en el estadio Antonio Aranda con la baja de Gastón Olveira, quien resintió su lesión en el entrenamiento del día miércoles. En lugar del portero uruguayo estará Lucas Verza, quien ya lo había reemplazado en dos partidos en este campeonato.

La deserción del charrúa instaló un gran dolor de cabeza para la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz.

El cuerpo técnico tendrá que recurrir a un portero sin experiencia en Primera División como suplente de Verza, ya que tampoco podrá contar con Facundo Insfrán, quien estará al servicio de la Selección Paraguaya Sub 20.

MOVIDAS. En cuanto al onceno, el Franjeado podría realizar movidas importantes para medir al Aurinegro, único escolta del líder invicto del certamen: Cerro Porteño.

La novedad más importante sería el ingreso de Luis Abreu, en lugar de Rodrigo Pérez. En tanto, Adrián Alcaraz sustituirá a Tiago Caballero para encabezar el ataque decano.