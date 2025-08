Una de las voces de peso en Olimpia, Óscar Vicente Scavone, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y sentó postura respecto a la acción más comentada del superclásico del domingo que terminó en manos de Cerro Porteño.

“Muy molesto, impotencia es la palabra. Impotencia, tuvimos una jugada que incidió fuertemente. Un penal inexistente, que no fue, no quiero restar mérito a Cerro y nos ganaron bien, pero la jugada determinante fue el penal”, expresó en la 1080 AM.

“Esta gente del VAR cometió el crimen perfecto. No está mencionado en ningún comentario deportivo, incidió más el VAR que el arbitraje. Lo del domingo fue un penal inexistente, no he escuchado que sea falta, una vergüenza, vergonzoso y era un partido controlado. No había pasado situaciones críticas y ahí cambia todo”, tiró.

Scavone abogó por mayor transparencia en el VAR y cambios profundos dentro de la comisión de árbitros de la APF. “Se tiene que abrir más información, todos nos pasamos hablando del arbitraje. Los informes tienen que ser más abiertos, no se puede seguir en las tinieblas”, dijo.

Para el ex directivo, Olimpia no perdió aún sus posibilidades al título, pero sí reconoce que el panorama está complicado. Scavone mantiene la confianza en que la campaña se puede remontar. “No estamos fuera de carrera”, cerró.