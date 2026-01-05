05 ene. 2026
El Manchester United despide a Amorim

El Manchester United anunció este lunes el despido de Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo.

Amorim, que llegó al club en noviembre de 2024, completó la peor temporada del United el curso pasado al acabar decimoquinto en la Premier League. Además, cayó en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de final de la Copa de la Liga y, aunque llegó a la final de la Europa League, perdió contra el Tottenham Hotspur. Por primera vez desde 2014, el United no compitió en Europa.

Pese a que esto debería haber servido para centrar sus esfuerzos en la Premier League y dar una versión distinta a la de la campaña pasada, el United solo puede ser quinto, con 31 puntos, a 17 puntos del liderato. La decisión de despedir a Amorim ha llegado tras el empate de este domingo frente al Leeds United que culmina una racha de tres empates, una victoria y una derrota en los últimos cinco partidos.

Durante su etapa en el United, el equipo ha experimentado pocas mejorías respecto a la era de Erik Ten Hag y su trabajo ha sido duramente criticado por su inflexibilidad para cambiar el sistema con el que triunfó en el Sporting de Portugal, un 4-3-3 que a duras penas ha funcionado en este equipo.

Pese a los malos resultados de la campaña pasada, la directiva respaldó a Amorim con los fichajes de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Sanne Lammens, gastándose en total cerca de 200 millones de euros. Estos, sin embargo, no cambiaron la cara de un equipo que lleva desde 2013 sin ganar la Premier League y desde 2008 sin conquistar la Champions League.

Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el United ha tenido seis entrenadores permanentes.

Además, el club de Mánchester, que ya pagó más de 10 millones de euros para llevarse a Amorim del Sporting en noviembre de 2024, tendrá que abonar el finiquito completo al portugués, que finalizaba contrato en el verano de 2027. EFE

