El insulto de Mbappé a Junior Alonso

Paraguay quedó eliminado de la Copa del Mundo al caer por 1-0 ante Francia por los octavos de final con el gol de penal de su capitán, Kylian Mbappé. El capitán francés tuvo todo tipo de conflictos con varios jugadores de la Albirroja.

El primer cruce polémico fue con Junior Alonso, el lateral izquierdo que cumplió con una gran tarea defensiva y que en un tramo del partido se cruzó feo con el 10 galo.

Paraguay debía reponer tras una acción donde Mbappé pidió penal tras un forcejeo en el área con Juan José Cáceres. Junior se acercó a increpar al jugador del Real Madrid con improperios a lo que el francés respondió con un insulto bien sudamericano. "¡La co... de tu madre!”, le repitió en dos oportunidades el goleador de la Copa del Mundo a Alonso.

Francia terminó festejando con el solitario gol de penal de Mbappé. Francia accedió a los cuartos de final del Mundial 2026 donde enfrentará a Marruecos en juego marcado para el jueves 9 de julio a las 17:00.