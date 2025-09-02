02 sept. 2025
Selección Paraguaya

El inminente regreso de Paraguay al Mundial

En Hora Deportiva analizamos lo que se viene en el último combo de Eliminatorias en el que la Albirroja podría confirmar su retorno a la Copa del Mundo, tras largos 16 años de espera.

Septiembre 02, 2025 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA (16).png

La Albirroja está a un punto de volver a la Copa del Mundo.

Foto: Alberto Quintana/Última Hora

En esta edición, el foco de atención estuvo centrado en la Selección Paraguaya de Fútbol, que se encuentra a un punto de volver a la próxima cita ecuménica tras 16 años de ausencia.

La clasificación será oficial en caso de empatar con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco. En caso de caída, se precisará que Venezuela no gane a Argentina de Messi.

Las condiciones están dadas para que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro cierre su magnífica remontada. El elenco nacional aún no perdió ni cedió punto alguno en su presentación en casa, desde que tomó el mando el adiestrador argentino.

Redacción D10
