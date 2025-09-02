El inminente regreso de Paraguay al Mundial

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En esta edición, el foco de atención estuvo centrado en la Selección Paraguaya de Fútbol, que se encuentra a un punto de volver a la próxima cita ecuménica tras 16 años de ausencia.

La clasificación será oficial en caso de empatar con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco. En caso de caída, se precisará que Venezuela no gane a Argentina de Messi.

Las condiciones están dadas para que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro cierre su magnífica remontada. El elenco nacional aún no perdió ni cedió punto alguno en su presentación en casa, desde que tomó el mando el adiestrador argentino.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.