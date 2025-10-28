La segunda prueba hoy contra Uganda

El duelo ante los africanos será en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, desde las 12:00.

La Albirroja en su primera prueba amistosa superó a Indonesia por 2-1, por lo que el entrenador Mariano Uglessich busca seguir probando alternativas de cara a definir el equipo titular para el debut en la Copa Mundial.

El último amistoso de Paraguay ante de viajar a Catar será el jueves 30 ante Costa de Marfil, desde las 08:00.

El probable equipo de Paraguay para el choque amistoso de hoy ante Uganda sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Milan Freyres, Aldo Sanabria, José Buhring y Pedro Villalba; Carlos Franco y Mauricio de Carvalho.