28 oct. 2025
Selección Paraguaya

La segunda prueba hoy contra Uganda

La Selección Paraguaya Sub 17, que se prepara para disputar el Mundial de la categoría de Catar, afronta hoy ante Uganda su segundo amistoso de preparación.

Octubre 28, 2025 07:57 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay sub 17_63859408.jfif

Puesta a punto. El equipo trabaja en Emiratos Árabes.

El duelo ante los africanos será en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, desde las 12:00.

La Albirroja en su primera prueba amistosa superó a Indonesia por 2-1, por lo que el entrenador Mariano Uglessich busca seguir probando alternativas de cara a definir el equipo titular para el debut en la Copa Mundial.

El último amistoso de Paraguay ante de viajar a Catar será el jueves 30 ante Costa de Marfil, desde las 08:00.

El probable equipo de Paraguay para el choque amistoso de hoy ante Uganda sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo y Tobías Acosta; Milan Freyres, Aldo Sanabria, José Buhring y Pedro Villalba; Carlos Franco y Mauricio de Carvalho.

Mundial Sub 17 Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3OM1u8WAAAJscE.jpeg
Selección Paraguaya
León y González enorgullesen a O’Leary
Basilio León conversó con Radio Monumental y contó que la comunidad de Juan E. O’Leary saca pecho por sus dos hijos prodigios en la Albirroja.
Octubre 14, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-KOR-PAR-FRIENDLY
Selección Paraguaya
El orgullo del padre de Diego González
Diego González fue la grata revelación de los amistosos de la Albirroja en tierras asiáticas ante Corea del Sur y Japón.
Octubre 14, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “El equipo mereció al menos haber anotado”
Para el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, la Albirroja tuvo dos tiempos marcados en la derrota frente a Corea del Sur y dijo que por lo menos mereció haber anotado.
Octubre 14, 2025 12:12 p. m.
 · 
Redacción D10
ppari.jpg
Selección Paraguaya
¿Cuándo vuelve a jugar la Albirroja de Gustavo Alfaro?
Paraguay tiene dos amistosos más en agenda antes de que termine el año.
Octubre 14, 2025 12:03 p. m.
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro apunta a la falta de eficacia
Tras la caída de Paraguay ante Corea del Sur en un amistoso internacional, el seleccionador Gustavo Alfaro indicó que la clave pasó por la falta de eficacia, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva.
Octubre 14, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
ddiego.jpg
Selección Paraguaya
El casi golazo de Diego González ante Corea del Sur
VIDEO. Lo positivo para Paraguay en la gira asiática fue que ganó un gran jugador para el futuro: Diego González.
Octubre 14, 2025 11:44 a. m.
Carga Más