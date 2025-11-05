El gran paso a la final

Hoy miércoles conoceremos a los dos equipos que disputarán la séptima final de la Copa Paraguay, el torneo que además de la importante bolsa económica de premios, otorgará el pasaporte a la Libertadores y la finalísima de la Supercopa Paraguay 2025.

El primer juego se disputará desde las 17:30 en el estadio del club Rubio Ñu, La Arboleda, entre el Gral. Caballero de Juan León Mallorquín y el Nacional capitalino.

El equipo altoparanaense ha perdido la categoría este año, y se quiere despedir con el trofeo de campeón. El equipo de Humberto Ovelar venció en cuartos de final a Cerro Porteño, desde la tanda penal (4-3).

Mientras que para el Tricolor podría ser su tercera final, las anteriores las disputó en 2022 y 2024, sin resultado favorable. La Academia llegó a esta instancia tras eliminar al 12 de Octubre de Itauguá, al que venció por 2-0.

El segundo partido de la jornada se disputará en la ciudad de Villa Elisa, en el estadio Luis A. Giagni y los protagonistas serán el 2 de Mayo pedrojuanino vs. Guaraní. El Gallo en cuartos superó 2-0 a Tembetary y esta noche buscará su histórica clasificación a la final.

Por su parte, el Legendario había dejado fuera de competencia a River Plate por el marcador de 2-0 y esta noche busca instalarse en una nueva final de la Copa de Todos.