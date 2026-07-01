30 jun. 2026
Copa del Mundo

Lo primero que dijo Mbappé sobre Paraguay

Apenas terminó el partido ante Suecia, Kylian Mbappé ya habló de la Albirroja de Gustavo Alfaro.

Junio 30, 2026 09:39 p. m.
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Mbappé, la gran figura de Francia.

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial no solo despertó la ilusión de todo un país, sino también el respeto de las grandes potencias. Uno de los que dejó en claro que la Albirroja será un rival de cuidado fue Kylian Mbappé, máxima figura de Francia, que valoró el presente del equipo dirigido por Gustavo Alfaro en la antesala del duelo entre ambas selecciones.

El delantero francés aseguró que Paraguay merece el máximo respeto luego de eliminar a Alemania en una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo. “Paraguay es un equipo que hay que tomar en serio. Vencieron a Alemania”, expresó Mbappé, reconociendo el enorme mérito del conjunto guaraní y dejando en claro que en el plantel galo no existe ningún exceso de confianza.

Las palabras del capitán francés reflejan el impacto que generó la clasificación paraguaya. La Albirroja dejó en el camino a una de las selecciones más poderosas del planeta tras imponerse en la definición por penales, en una actuación marcada por la entrega, el orden táctico y la fortaleza mental del equipo.

Francia, que también avanzó con autoridad a los octavos de final, sabe que enfrente tendrá a un rival fortalecido desde lo anímico y que llega impulsado por una hazaña histórica. Por eso, Mbappé remarcó que será un compromiso de máxima exigencia y que su selección deberá ofrecer su mejor versión para seguir en carrera.

El reconocimiento del delantero francés se suma a los elogios que Paraguay ha recibido en las últimas horas desde distintos sectores del fútbol internacional. La histórica victoria sobre Alemania cambió la percepción sobre la Albirroja, que pasó de ser considerada una sorpresa a convertirse en un rival capaz de competir de igual a igual con cualquier potencia.

Con ese respeto ganado dentro y fuera de la cancha, Paraguay ya prepara un nuevo desafío mundialista. La ilusión sigue intacta y ahora buscará escribir otro capítulo inolvidable frente a una Francia liderada por Mbappé, consciente de que el corazón, la fe y el fútbol paraguayo ya demostraron que pueden derribar gigantes.

Mbappé Paraguay Albirroja
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