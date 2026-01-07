El goleador de 13 años que realiza la pretemporada con Nacional

Nacional es noticia al dar a conocer la infromación de que Santiago Benjamín Galeano, delantero de 13 años de edad, se encuentra realizando la pretemporada con el plantel principal de la Academia.

La entidad tricolor publicó varias fotos de chico que aparecía entrenando a la par de Roque Santa Cruz. Dos generaciones que se encuentran actualmente al servicio del entrenador Felipe Giménez.

Nacional indicó que Santiago Benjamín es el último goleador del Torneo Anual 2025 de las Formativas con Nacional y se ganó este privilegio de hacer la pretemporada con el plantel de Primera.

