El golazo de Ronaldo Martínez

El delantero paraguayo Ronaldo Martínez se lució con un verdadero golazo en el fútbol argentino para darle la victoria a Platense por 2-1 ante Defensa y Justicia.

Ronaldo ensayó una pirueta dentro del área y le pegó espectacular para marcar el 2-1 definitivo en el partido.

Es el quinto gol en los últimos seis partidos para Ronaldo, que anteriormente le marcó goles a River Plate, Instituto, San Lorenzo por duplicado y ahora Defensa y Justicia. Además es el solitario goleador del campeonato.