El General sin chances de errores

El Rojo buscará aprovechar la caída de Recoleta, su rival directo en la lucha por la permanencia, para ello deberá capitalizar los tres puntos ante los académicos de Pedro Sarabia.

El conjunto mallorquino de aquí en más necesita realizar una campaña perfecta en la sumatoria de los puntos y esperar que el Canario tropiece.

En cuanto a los resultados inmediatos, se puede decir que el Trico llega con mejor semblante ya que en la última jornada venció por 3-1 a Libertad, en condición de local.

Mientras que el General Caballero fue superado por el Sportivo 2 de Mayo, por 2-0, en el estadio Río Parapití en Pedro Juan Caballero.

En el año se enfrentaron en tres ocasiones los rojos mallorquinos y los tricolores. Los tres encuentros fueron victoria de Nacional. La última se dio en la jornada 4 del Clausura 2025 y culminó 3-0 en el Arsenio Erico.

La Cifra: 19 goles ha convertido Nacional en el Torneo Clausura, recibió 12. Por su parte, el General Caballero pudo marcar en 14 ocasiones y encajó 20 en su portería.