Libertad vs. Cerro Porteño: Ganar o ganar es la consigna

En el arranque de la segunda rueda, Cerro Porteño irá hasta Tuyucuá para medir hoy a Libertad desde las 20:30 en el estadio La Huerta.

Cabe destacar que el conjunto de Barrio Obrero perdió a su entrenador (Joge Bava) después de caer por 2-0 ante Rubio Ñu en La Arboleda. Jorge Achucarro, un experto en este tipo de situaciones, será el reemplazante de Bava mientras la nueva directiva azulgrana defina quién será el próximo DT que tendrá a su cargo la disputa del Torneo Apertura 2026, la Copa Libertadores y además la Copa Paraguay.

El Ciclón (20 puntos) actualmente es el escolta de su archirrival, el líder Olimpia (27) y son siete los puntos que los separa en el torneo a falta de 11 fechas por disputarse.

En tanto, el Gumarelo llega a este compromiso con buenos aires de la mano de Francisco Chiqui Arce.

Los últimos 4 partidos disputados han sido victoriosos y con un detalle importante: Solo le marcaron 1 tanto en los 4 juegos: 7-0 a San Lorenzo; 1-0 a Luqueño; 2-0 al 2 de Mayo y su último juego fue 2-1 ante Nacional.

En cuanto a los duelos entre ambos, podemos mencionar que en el 2025 de los 4 partidos, Libertad ganó en una ocasión, empataron 2 y Cerro venció en una oportunidad.

