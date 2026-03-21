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21 mar. 2026
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Libertad vs. Cerro Porteño: Paso a Paso
Libertad recibe en La Huerta a Cerro Porteño en uno de los partidazos de la fecha 12 del torneo Apertura. Seguí el minuto a minuto en D10.
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El Guma y el Ciclón se miden en un partido de alto voltaje.
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