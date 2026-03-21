21 mar. 2026
Fútbol Internacional

El nuevo equipo de Jorge Bava

Jorge Bava, recientemente cesado de Cerro Porteño, arriba a un tricampeón de América.

Marzo 21, 2026 06:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Jorge Bava

Jorge Bava, entrenador de fútbol.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

El charrúa Jorge Bava, que el pasado jueves fue despedido de la dirección técnica de Cerro Porteño, está para tomar el cargo de entrenador del Nacional de Uruguay. Bava tuvo varios ciclos como jugador en el Bolso, teniendo en esta oportunidad su primera chance de sentarse en el banco para reemplazar a Jadson Viera.

En charla con Fútbol a lo Grande, Alberto Kesman, periodista charrúa, comentó que las partes llegaron a un acuerdo e incluso podría sentarse a dirigir a su nuevo equipo el próximo martes cuando Nacional mida a Cerro Largo por la Primera División de Uruguay.

Con Cerro Porteño salió campeón del torneo Clausura 2025 y ganó la Supercopa Paraguay, sin embargo el mal arranque en el Apertura le terminó costando el cargo. El charrúa llega al Bolso que tiene Copa Libertadores en donde cayó en el Grupo B junto con Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Jorge Bava Fútbol Internacional Nacional
Redacción D10
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