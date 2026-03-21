21 mar. 2026
Torneo Apertura

Olimpia, que no quiere detenerse, visita a Guaraní

Guaraní y Olimpia animan hoy una nueva edición del clásico más añejo (18:30). El Decano busca seguir firme en la cima ante un Indio que necesita sumar.

Marzo 21, 2026 08:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Guaraní

El Decano venció al Aurinegro en la primera rueda.

Foto: Gentileza - APF

Olimpia, puntero invicto del torneo Apertura 2026, tendrá una parada difícil hoy, desde las 18:30, cuando enfrente a Guaraní en el estadio Erico Galeano de Capiatá.

El equipo de Pablo Vitamina Sánchez buscará no frenar su marcha, ya que llega de forma inmejorable y con el ánimo por las nubes tras cerrar la primera rueda con una ventaja de siete puntos con respecto a su inmediato perseguidor luego de su triunfo entre semana por 1-0 ante Luqueño.

El DT mantiene la base, con Gastón Olveira como líder indiscutido en el arco, brindando mucha seguridad. El capitán Richard Ortiz en el medio y Rubén Lezcano en ofensiva son otras piezas claves en el equipo.

El Decano sabe que no puede fallar y debe ganar o ganar, para mantener el ritmo y la ventaja en la cima, ya que en un par de semanas empezará a competir en el plano internacional.

Enfrente tendrá a un rival golpeado, pero que en su última presentación recuperó algo de alegría tras la victoria por 3-1 ante Recoleta de la mano de Claudio David Vargas, que interinamente se hizo cargo del equipo en reemplazo de Bernay. Hay promesa de buen fútbol en el clásico más añejo, Olimpia-Guaraní.

Torneo Apertura Olimpia Guaraní
Redacción D10
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