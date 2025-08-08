08 ago. 2025
Torneo Clausura

El Gallo Norteño mide al Triqui en La Terraza

2 de Mayo recibe a Trinidense por la fecha 7 del Clausura. El duelo será a partir de las 16:00 en el estadio Río Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Por Redacción D10
2 de Mayo y Trinidense chocarán en la Terraza del país.

El Sportivo 2 de Mayo recibe a Trinidense por la fecha 7 del Clausura. El duelo será a partir de las 16:00 en el estadio Río Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior ante Nacional, fue 1-1 en el estadio Arsenio Erico. Mientras el equipo de Santísima Trinidad llega confiado a este encuentro, ya que viene de ganar por 2-0 al Sportivo Luqueño. Este será el séptimo choque entre estos dos equipos en la máxima categoría. El Gallo ganó 3; empataron 2 y Triqui venció en 1.

1-0 fue la última victoria del 2 de Mayo de local, ante Triqui. Se disputó el 16/08/2024, por la fecha 6 del Clausura.

Detalles del partido:

Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Río Parapití.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

