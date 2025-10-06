“Un último esfuerzo en el último minuto” para el gol de Guaraní

Alcides Barbotte dio el centro para el gol del triunfo de Guaraní ante Atlético Tembetary prácticamente en el suspiro final del encuentro.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador se refirió a esa jugada: “Fue un último esfuerzo en el último minuto que lo pude hacer bien para ayudar al equipo con una asistencia” para el tanto de Diego Fernández.

Recordó que a esa altura del compromiso “ya estábamos jugados. Diego es el que empieza la jugada, me da un pase, y le doy un centro que pudo convertir”.

Guaraní jugó con 10 hombres desde los 6’ por la expulsión de Ricahrd Torales y a pesar de esta condición, el equipo logró los tres puntos que lo llevan de nuevo a la cima del torneo, una unidad más que Cerro Porteño. “Fue una victoria sufrida por cómo se dio el encuentro”, sentenció Alcides Barbotte.