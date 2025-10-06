06 oct. 2025
Torneo Clausura

“Un último esfuerzo en el último minuto” para el gol de Guaraní

Guaraní sumó de a tres recién en la acción final del encuentro ante Atlético Tembetary. Alcides Barbotte envió el centro para el gol: “Fue un último esfuerzo en el último minuto”.

Octubre 06, 2025 11:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Alcides Barbotte

Alcides Barbotte envió la asistencia para el gol.

Foto: Gentileza - Guaraní

Alcides Barbotte dio el centro para el gol del triunfo de Guaraní ante Atlético Tembetary prácticamente en el suspiro final del encuentro.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el jugador se refirió a esa jugada: “Fue un último esfuerzo en el último minuto que lo pude hacer bien para ayudar al equipo con una asistencia” para el tanto de Diego Fernández.

Recordó que a esa altura del compromiso “ya estábamos jugados. Diego es el que empieza la jugada, me da un pase, y le doy un centro que pudo convertir”.

Guaraní jugó con 10 hombres desde los 6’ por la expulsión de Ricahrd Torales y a pesar de esta condición, el equipo logró los tres puntos que lo llevan de nuevo a la cima del torneo, una unidad más que Cerro Porteño. “Fue una victoria sufrida por cómo se dio el encuentro”, sentenció Alcides Barbotte.

Guaraní Torneo Clausura
Redacción D10
