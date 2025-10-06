06 oct. 2025
Torneo Clausura

Empate sin sabor a nada en Mallorquín

General Caballero de Juan León Mallorquín igualó 1-1 este lunes con Nacional, en el cierre de la fecha 15 del Clausura 2025 en el estadio Ka´arendy.

Octubre 06, 2025 08:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Un tiempo para cada uno, en la primera mitad mandó el General y en la complementaria, la Academia.

Con este empate el Rojo Mallorquino pone en peligro su permanencia en la máxima categoría del fútbol paraguayo. En el promedio quedó a 14 puntos de Luqueño y a 16 unidades de Ameliano. Además, Recoleta es uno de su rivales directo por la permanencia. Mientras que el Trico (26 puntos) desaprovechó la posibilidad de acortar distancias con el puntero del campeonato, Guaraní que tiene 32.

En cuanto al desarrollo del partido. El equipo duelo de casa salió con todo desde el arranque del juego. Cerró los circuitos del Trico y buscó siempre de manera vertical el arco rival.

El tanto apertura llegó de pelota parada, gracias al tiro libre del lateral izquierdo Ayrton Sánchez quién envió con precisión el balón en el segundo palo para que se eleve Gabriel Molinas y se desate la alegría de los aficionados locales.

En la complementaria. Cambió el trámite del encuentro, la Academia se adueñó de las acciones y empujó al equipo local hacia su portería.

Pedro Sarabia, por su parte, tomó buenas decisiones. Cambió a mediocampistas por delanteros para ir a buscar un mejor resultado.

El plan funcionó, a los 81', Cristian Colmán aprovecha una buena habilitación a espaldas de los zagueros para definir cruzado ante la salida del guardameta Táles.

Cinco minutos más tarde, misma jugada, pelota larga buscando a Colmán y el central Luis Cáceres de General comete la falta como último hombre y se va expulsado.

Torneo Clausura General Caballero de Mallorquín Nacional
Redacción D10
