Ángel Martínez, de delantero centro a guardameta

FALG se comunicó este martes con el futbolista y fue grande la sorpresa cuando Martínez reveló que en realidad su puesto inicial en el fútbol era como delantero centro.

“Me acuerdo que en un partido de la escuela de fútbol no llegó el arquero y como que yo estaba medio loco, le dije al entrenador que quería quedarme y ganamos ese partido y de esa vez el profesor no me dejó más jugar en la cancha. Yo jugaba como centrodelantero”, expresó Martínez.

Cabe recordar que el portero, en la última fecha, le tapó un penal a Marcelo Pérez , ese partido culminó 3-0 a favor del Gallo Norteño.

Martínez se ha convertido en una grata revelación para el “2”, se ganó el puesto con el entrenador Marcelo Palau y en la fecha 16 se medirá ante Cerro Porteño desde las 17:30 en el estadio Río Parapití.

Por otra parte, habilitan venta de entradas en Pedro Juan Caballero. La directiva del 2 de Mayo resolvió los costos de entradas para el duelo vs. el Ciclón, este sábado 17:30. Para los fanáticos de Cerro Porteño se habilitaron 6.000 lugares y el precio de Preferencia lateral Sur G. 100.000 y Gradería Sur G. 20.000. Los menores entre 3 y 11 años pagan 30.000 en Preferencia y 10.000 en Gradería. Mientras para los locales Preferencia G. 70.000; Platea G. 40.000 y Gradería G. 20.000.