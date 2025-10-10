Por continuar en la senda victoriosa

Olimpia visita hoy el estadio Luis Salinas de Itauguá para enfrentar a Deportivo Recoleta, desde las 17:30, en el inicio de la fecha 16 del Torneo Clausura.

El equipo franjeado busca mantenerse en racha y tejer su tercera victoria consecutiva en el certamen.

En la vuelta de su capitán a la titularidad (Richard Ortiz), el entrenador Ever Almeida pretende agregar al Canario a la lista de últimos caídos, tras deshacerse en las jornadas dos anteriores de Atlético Tembetary (0-2) y Sportivo Ameliano (2-1).

En tanto, el triunfo también será muy importante para el local, ya que con tres puntos más en su bolsa podrá acariciar la ansiada permanencia en la Primera División para la temporada 2026.

Recoleta viene de caer frente a Cerro Porteño, en el inicio de la serie de juegos en la que deberá medirse a los equipos más grandes de nuestro país. En las próximas fechas deberá medir a Guaraní y Libertad.