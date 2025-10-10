10 oct. 2025
Torneo Clausura

Por continuar en la senda victoriosa

Olimpia visita a Recoleta, en Itauguá, buscando hilar su tercer triunfo seguido.

Octubre 10, 2025 08:01 a. m. • 
Por Redacción D10
DDU_5262_59249050.jpg

El delantero Rodney Redes celebra un gol con la camiseta decana.

Foto: Daniel Duarte.

Olimpia visita hoy el estadio Luis Salinas de Itauguá para enfrentar a Deportivo Recoleta, desde las 17:30, en el inicio de la fecha 16 del Torneo Clausura.

El equipo franjeado busca mantenerse en racha y tejer su tercera victoria consecutiva en el certamen.

En la vuelta de su capitán a la titularidad (Richard Ortiz), el entrenador Ever Almeida pretende agregar al Canario a la lista de últimos caídos, tras deshacerse en las jornadas dos anteriores de Atlético Tembetary (0-2) y Sportivo Ameliano (2-1).

En tanto, el triunfo también será muy importante para el local, ya que con tres puntos más en su bolsa podrá acariciar la ansiada permanencia en la Primera División para la temporada 2026.

Recoleta viene de caer frente a Cerro Porteño, en el inicio de la serie de juegos en la que deberá medirse a los equipos más grandes de nuestro país. En las próximas fechas deberá medir a Guaraní y Libertad.

Torneo Clausura Olimpia Recoleta
Redacción D10
Más contenido de esta sección
2 de Mayo Cerro Porteño
Torneo Clausura
¿Cerro tiene mayor arrastre de hinchas en PJC que Olimpia?
El 2 de Mayo dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro ante Cerro Porteño. El presidente Hugo Romero señaló que “probablemente el público cerrista va a más a la cancha que el público olimpista” ya que el año pasado generaron más dinero ante el Ciclón.
Octubre 07, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Gol de General Caballero 3.jfif
Torneo Clausura
Empate sin sabor a nada en Mallorquín
General Caballero de Juan León Mallorquín igualó 1-1 este lunes con Nacional, en el cierre de la fecha 15 del Clausura 2025 en el estadio Ka´arendy.
Octubre 06, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
General Caballero JLM Nacional
Torneo Clausura
General Caballero JLM vs. Nacional: Paso a paso
General Caballero JLM y Nacional se encargan de ponerle el cierre a la 15ª fecha del Torneo Clausura.
Octubre 06, 2025 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Nanni
Torneo Clausura
Roberto Nanni: “Es un penal chiquito, un penal de VAR”
Roberto Nanni debutó en el banquillo del Sportivo Ameliano con una derrota ante Olimpia. De la acción que definió el resultado dijo que fue “un penal chiquito, un penal de VAR”.
Octubre 06, 2025 12:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Alcides Barbotte
Torneo Clausura
“Un último esfuerzo en el último minuto” para el gol de Guaraní
Guaraní sumó de a tres recién en la acción final del encuentro ante Atlético Tembetary. Alcides Barbotte envió el centro para el gol: “Fue un último esfuerzo en el último minuto”.
Octubre 06, 2025 11:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G0wIHOxXQAAJUgS.jpg
Torneo Clausura
El General sin chances de errores
El General Caballero de Juan León Mallorquín recibirá desde las 18:30 a Nacional en el Ka’arendy, en donde el objetivo principal del equipo de Humberto Ovelar será la victoria.
Octubre 06, 2025 07:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más