¿Cerro tiene mayor arrastre de hinchas en PJC que Olimpia?

Por la 16ª fecha del Torneo Clausura, el 2 de Mayo recibirá a Cerro Porteño y en la entidad pedrojuanina ya están trabajando en la venta de entradas. Su presidente Hugo Romero recordó que “el año pasado con Cerro Porteño tuvimos entre 16.000 y 17.000 pagantes y contra Olimpia llegamos a 10.000 pagantes”.

“Entonces hay una diferencia, que probablemente el público cerrista va a más a la cancha que el público olimpista”, acotó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. En este orden, mencionó que desean que “la familia esté en el Rio Parapití, por esa razón bajamos los precios de las entradas”.

“Estamos volviendo a reconquistar a nuestro público con victorias ante adversarios de mucho peso. Ahora nos va a visitar el club más popular del país, que está al acecho de Guaraní, están peleando por el campeonato, pero haremos lo nuestro porque también tenemos nuestro propio campeonato y queremos sumar de a tres”, remarcó.

Recordó que este año “enfrentamos a Cerro, tuvimos derrotas y también empates. Jugando de local acá aún no conseguimos ganarle a Cerro. Haremos lo posible para quebrar eso y tratar de ganar el partido del sábado. Será un partido durísimo, pero creo que no es imposible. Estamos en alza futbolístico, estamos mentalizados en que podemos para seguir con nuestro record de victorias”.

El 2 de Mayo llega con cinco victorias seguidas en el Torneo Clausura, más una por Copa Paraguay. Estos triunfos llegaron de la mano de Felipe Giménez y el Gallo aguarda continuar por esa senda ante el segundo mejor ubicado en la clasificación.