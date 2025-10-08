08 oct. 2025
Torneo Clausura

Martínez y su particular historia

Ángel Martínez, guardameta del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, fue elegido como el mejor portero de la semana, y conformó el equipo ideal de los panelistas de Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Octubre 08, 2025 07:58 a. m. • 
Por Redacción D10
G2XYVBhWcAEzDzb.jpeg

Buen momento. Ángel Martínez se consolidó en la portería del Gallo Norteño.

Luego de la elección se comunicaron con el futbolista destacado y fue grande la sorpresa cuando reveló que, en realidad, su puesto inicial en el fútbol era como delantero.

“Me acuerdo que en un partido de la escuela de fútbol no llegó el arquero y como que yo era medio loco, le dije al entrenador que quería quedarme y ganamos ese partido y desde esa vez el profesor no me dejó más jugar en la cancha. Yo jugaba como centrodelantero”, expresó Martínez. Cabe recordar que el portero, en la última fecha, le tapó un penal a Marcelo Pérez, ese partido culminó 3-0 a favor del Gallo Norteño.

Martínez se ha convertido en una grata revelación para el “2”, se ganó el puesto con el entrenador Marcelo Palau y en la fecha 16 se medirá ante Cerro Porteño, este sábado.

2 de Mayo Torneo Clausura
