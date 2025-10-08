Martínez y su particular historia

Luego de la elección se comunicaron con el futbolista destacado y fue grande la sorpresa cuando reveló que, en realidad, su puesto inicial en el fútbol era como delantero.

“Me acuerdo que en un partido de la escuela de fútbol no llegó el arquero y como que yo era medio loco, le dije al entrenador que quería quedarme y ganamos ese partido y desde esa vez el profesor no me dejó más jugar en la cancha. Yo jugaba como centrodelantero”, expresó Martínez. Cabe recordar que el portero, en la última fecha, le tapó un penal a Marcelo Pérez, ese partido culminó 3-0 a favor del Gallo Norteño.

Martínez se ha convertido en una grata revelación para el “2”, se ganó el puesto con el entrenador Marcelo Palau y en la fecha 16 se medirá ante Cerro Porteño, este sábado.