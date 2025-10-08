Pódcast: Guaraní y Cerro Porteño siguen luchando codo a codo

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este nuevo episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre la lucha por el título del torneo Clausura entre Guaraní y Cerro Porteño.

El Legendario y el Ciclón parecen ser los más regulares en busca del título en estas últimas fechas del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

