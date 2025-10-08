08 oct. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: Guaraní y Cerro Porteño siguen luchando codo a codo

En Hora Deportiva hablamos de una fecha más del torneo Clausura que sigue teniendo a Guaraní y Cerro Porteño luchando palmo a palmo.

Octubre 08, 2025 10:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní y Cerro Porteño luchan palmo a palmo por el título del torneo Clausura.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este nuevo episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre la lucha por el título del torneo Clausura entre Guaraní y Cerro Porteño.

El Legendario y el Ciclón parecen ser los más regulares en busca del título en estas últimas fechas del torneo Clausura del fútbol paraguayo.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Redacción D10
